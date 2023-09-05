CANLI Dışişleri Bakanı Fidan: Sorunların diyalog yoluyla çözüleceğini yineledik

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

"İlişiklerimizi kapsamlı bir şekilde gözden geçirdik, önümüzdeki aylara ilişkin yol haritamızı inceledik. Sorunların iki komşu ve müttefik arasında yapıcı diyalog yoluyla çözüleceğine olan inancımızı yineledik. Ege'de görüş ayrılıklarımız var. Sürecin önümüzdeki dönemde yeniden başlaması üzerinde durduk. (Yunanistan-Türkiye arasında) Sorunların çözümlerine yeni yaklaşımlar getirmek konusunda hemfikir olduk. Komşumuz Yunanistan ile ön koşulsuz olarak diyalogu sürdürmeye ve ilişkilerimizi her alanda ortak menfaatler temelinde geliştirmeye hazırız"