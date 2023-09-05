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Politika

#CANLI Dışişleri Bakanı Fidan: Sorunların diyalog yoluyla çözüleceğini yineledik

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile ortak basın toplantısı konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Sorunların iki komşu ve müttefik arasında yapıcı diyalog yoluyla çözüleceğine olan inancımızı yineledik.' dedi.

5 Eylül 2023 Salı 13:58 - Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın açıklamalarından satır başları;

"İlişiklerimizi kapsamlı bir şekilde gözden geçirdik, önümüzdeki aylara ilişkin yol haritamızı inceledik. Sorunların iki komşu ve müttefik arasında yapıcı diyalog yoluyla çözüleceğine olan inancımızı yineledik. Ege'de görüş ayrılıklarımız var. Sürecin önümüzdeki dönemde yeniden başlaması üzerinde durduk. (Yunanistan-Türkiye arasında) Sorunların çözümlerine yeni yaklaşımlar getirmek konusunda hemfikir olduk. Komşumuz Yunanistan ile ön koşulsuz olarak diyalogu sürdürmeye ve ilişkilerimizi her alanda ortak menfaatler temelinde geliştirmeye hazırız"

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