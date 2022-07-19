CANLI Dünyanın gözü kulağı Tahran'da! Başkan Erdoğan: Terörü Suriye'den söküp atacağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Milli güvenliğimize kast eden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız

(Suriye'de terörle mücadele) Astana garantörleri olarak Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz, bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri de Astana sürecinin önemli gündem maddelerinden biridir

Tel Rıfat ve Münbiç terör yatağı haline dönüşmüştür. Terör örgütünün sığındığı bu limanları temizlemenin vakti esasen çoktan gelmiştir

Önümüzdeki dönemde de eli kanlı terör örgütlerine yönelik tavizsiz mücadelemizi sürdüreceğiz