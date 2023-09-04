CANLI Dünyanın gözü Soçi'de... Başkan Erdoğan-Putin arasındaki görüşme başladı

Başkan Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştiriyor.

Başkan Erdoğan'ı, Soçi Uluslararası Havalimanı'nda Krasnodar Bölge Vali Yardımcısı Aleksandr Ruppel, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy, Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Protokolü Genel Müdür Yardımcısı İgor Bogdaşev, Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Soçi'ye geldi.

Erdoğan ile Putin görüşmesinin en önemli gündem maddesi, 17 Temmuz'da Rusya'nın çekildiği Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması olacak. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmelerin de ele alınacağı görüşmede, başta enerji, ticaret, ekonomi ve turizm olmak üzere, iki ülke arasındaki ilişkiler de masaya yatırılacak.

Bakanlar eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve bazı yetkililer eşlik etti.

Erdoğan ile Putin görüşmesinin en önemli gündem maddesi 17 Temmuz'da Rusya'nın çekildiği Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması olacak. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmelerin de ele alınacağı görüşmede, başta enerji, ticaret, ekonomi ve turizm olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler de masaya yatırılacak.

BARIŞ DİPLOMASİSİ

Rusya-Ukrayna Savaşının başından bu yana taraflara, "Savaşın kazananı, adil bir barışın da kaybedeni olmaz" şeklinde telkinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafların müzakere masasına oturması için kesintisiz barış diplomasisi yürüttü. Geçtiğimiz yıl Antalya Diplomasi Forumu marjında Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanı bir araya geldi. Bu temas, iki tarafın müzakere masasına en çok yaklaştığı görüşme olarak kayda geçerken Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifi ile Karadeniz tahıl girişimi ve esir takası sağlanmasında kritik rol oynadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Putin ile görüşmesinde 'barış diplomasisi' çağrısını yinelemesi bekleniyor. Türkiye'nin çabalarıyla hayata geçen ve 17 Temmuz'da Moskova tarafından askıya alınan tahıl koridorunun yeniden işler hale gelmesi için Birleşmiş Milletler ile Türkiye'nin hazırladığı öneri paketindeki maddelerin de bugün iki lider arasında istişare edilmesi öngörülüyor. Koridorun yeniden faaliyete geçmesinde tek umut Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geliştirdiği formül olarak görülürken, Afrika'daki az gelişmiş ülkelere hızlı şekilde tahıl sevkiyatı için Katar, Türkiye ve Rusya ortaklığıyla bir model üzerinde de çalışılıyor.

TÜRKİYE GAZ MERKEZİ

Rusya'nın doğalgazını uluslararası piyasalara güvenli ve sürekli arz edebilmek için Türkiye'de gaz merkezi kurulmasına yönelik teklifinin ardından bir yol haritası üzerinde çalışmalar başladı. Bu konuda gelinen son aşama Soçi'nin gündem maddelerinden olacak. Türkiye'nin Avrupa ülkeleri için transit konumu nedeniyle enerji merkezi olması 'kazan kazan' stratejisine küresel bir örnek olarak değerlendiriliyor. Akkuyu Santrali'nin nükleer tesis olarak tescilinin ardından, ilk reaktörün devreye alınmasına dönük takvim de işliyor. Nükleer enerji alanında atılabilecek yeni adımların da Erdoğan- Putin görüşmesinin başlıklarından olması bekleniyor. 2. nükleer santralin yapımı için Rusya seçeneği ön plana çıkıyor.

KARADENİZ'DE HUZUR

Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan, Karabağ'da işgal altındaki topraklarını 44 günlük vatan muharebesiyle özgürlüğe kavuşturdu. Son haftalarda bölgede gerilim artıyor. Azerbaycan bölgede insani sorumluluklarını yerine getirirken Ermenistan tarafından kamikaze drone saldırıları ile sınır hattında gerilim tırmandırılıyor. Kafkasya'da barışın kalıcı hale gelmesi noktasında Ermeni diasporası ve bazı Batılı ülkelerin kışkırtması ile süreç baltalanmaya çalışıyor. Erdoğan ile Putin'in görüşmesinde Kafkasya ve Karadeniz'de huzur ve istikrarın korunması başlığının da ele alınması öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANLIĞINA CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tezkerede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rusya Federasyonu'na ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet edeceği belirtildi.