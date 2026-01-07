CANLI Başkan Erdoğan'dan Özel'e tepki: Ülkelerini şikayet etmeyi maharet sayanlara cevabı sandıkta vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Biz bu millete sevdalıyız, biz bu ülkeye sevdalıyız; kalbimiz Türkiye için atıyor, 86 milyonun tamamı için çarpıyor.

* Mazisi ortak, istikbali ortak, sevinci, hüznü ortak; aynı şekilde hayali ve hedefi ortak büyük bir ailenin fertleriyiz.

* Hamdolsun AK Parti ailesi her geçen gün güçleniyor, yeni katılımlarla saflarını genişletiyor.

* Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız siyasi partilere dair güncel verileri açıkladı. Buna göre AK Partimiz, 11 milyon 543 bin 301 üye sayısıyla zirvedeki yerini 2025 yılında da korudu.

* İkinci sırada yer alan ana muhalefet partisine bu sene de fark attık; CHP ile aramızdaki üye sayısı farkı 9,6 milyondan fazladır.

* AK Parti'ye gönül veren 11 milyon 543 bin 301 üyemizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

* Bugün yeni katılımlarla AK Parti ailesini daha da büyütüyoruz. Birazdan rozetlerini takarak muhabbetle bağrımıza basacağımız milletvekillerimize aramıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.

* Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır, daima da açık olacaktır.

* AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola kararlılıkla devam edeceğiz.

* Muhalefetin sokak nümayişlerinden başka icraatının olmadığı bir dönemde, biz "Aşkla çalışan yorulmaz" düsturuyla tüm Türkiye'ye aşkla hizmet ettik.

* CHP'nin başındaki zatı ve yönettikleri belediyelerde tembelliklerinden dolayı vatandaşa kan kusturan şürekâsını umursamayacak, bunların artık kabak tadı veren ucuz sataşmalarını kale almayacağız, biz işimize bakacağız.

"ONCA SINMAYA RAĞMEN MİLLETİMİZİN BAŞINA YERE EĞDİRMEDİK"

* Krizin, çatışmanın, savaşın, gerilimin eksik olmadığı 2025 yılında milletin emanetine en güzel şekilde sahip çıktık.

* Türkiye'nin çıkarlarına halel getirmedik. İçeride ve dışarıda çok başarılı bir sınav verdik. Yıl boyunca karşılaştığımız onca sınmaya rağmen, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizin başına yere eğdirmedik.

* Ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız. 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak. Meclisimizle birlikte reformlarımızı milletimizle buluşturacağız.

* Başkent Ankara'ya haftalardır su verilmiyor. Milleti beceriksizlerin insafına bırakmayacağız.

* Yabancılara ülkelerini şikayet etmeyi maharet sanıyorlar.

* Maaş ödeyemez hale getirdikleri belediye bütçeleriyle tropikal adalarda keyif çatanların bir daha musallat olmaması için yapacağız."

* Fotoğraflar üzerinden güya bize mesaj gönderiyorlar. Onları sandığa gömeceğiz.