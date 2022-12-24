İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2022 Cumartesi / 1 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6893
  • EURO
    19,8686
  • ALTIN
    1079.77
  • BIST100
    5454.79
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • #CANLI Erzurum'da toplu açılış töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık demokrasi ve kalkınma adımlarına imza attık
Politika

#CANLI Erzurum'da toplu açılış töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık demokrasi ve kalkınma adımlarına imza attık

Erzurum'da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Geçtiğimiz 20 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma adımlarına imza attık.' dedi.

24 Aralık 2022 Cumartesi 14:03 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Biliyorsunuz, Erzurum Malazgirt'ten de önce 1048 yılında Anadolu'yu ebedi yurdumuz olan yolu açmıştır. Geçtiğimiz asırda milletimizin istiklalini, binlerce şehidin omuzlarında yükselten yine bu şehirdir. Bu şehrin insanları, Kürdüyle, Türküyle her meşrepten insanla, Dadaş sıfatını bileklerini hakkı, yüreklerinin cesaretiyle kazanmıştır.

Erzurum'u Türkiye yüzyılında kuzeyden güneye, doğudan batıya, Karadeniz'den Kafkasya'ya tüm bölgenin parlayan yıldızı haline getirmek istiyoruz.

Geçtiğimiz 20 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma adımlarına imza attık.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Erzurum
  • toplu açılış töreni

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.