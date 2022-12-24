CANLI Erzurum'da toplu açılış töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık demokrasi ve kalkınma adımlarına imza attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Biliyorsunuz, Erzurum Malazgirt'ten de önce 1048 yılında Anadolu'yu ebedi yurdumuz olan yolu açmıştır. Geçtiğimiz asırda milletimizin istiklalini, binlerce şehidin omuzlarında yükselten yine bu şehirdir. Bu şehrin insanları, Kürdüyle, Türküyle her meşrepten insanla, Dadaş sıfatını bileklerini hakkı, yüreklerinin cesaretiyle kazanmıştır.

Erzurum'u Türkiye yüzyılında kuzeyden güneye, doğudan batıya, Karadeniz'den Kafkasya'ya tüm bölgenin parlayan yıldızı haline getirmek istiyoruz.

Geçtiğimiz 20 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma adımlarına imza attık.