CANLI Başkan Erdoğan: 15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top, tüfek değil iman belirler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Rabbim milletimizi bir daha 15 Temmuz gibi tehditlerle sınamasın.

Yakın tarihimizin en alçak darbe girişiminde, yaralılarımızdan daha sonra vefat edenlerle birlikte toplamda 252 kardeşimiz şehadetle şereflendi.



Milletimiz 15 Temmuz'da destan yazdı, darbe girişimini akamete uğrattı.

Milletimiz 15 Temmuz'da yüreğindeki imandan aldığı güç ile akşam güneş batarken başlayan darbeyi sabah güneşin doğuşuyla akamete uğratarak destan yazmıştır.

Sinsi oyun, 15 Temmuz gecesi milletimizin iman dolu göğsüne çarparak yerle yeksan oldu.

Şimdi bunların 6'lı masaları var. Bu 6'lı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka... Onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te yani bizim Mehmedimize saldıranlarla beraber, omuz omuza yürüyorlar.

85 milyon hep birlikte 15 Temmuz gecesi hep birlikte herkese gücümüzü ispatladık. Cumhur İttifakı olarak nasıl ispatladıysan bundan sonra da ispatlamaya devam edeceğiz.

Toplumların tarihlerinde asırlar boyu unutulmayacak dönüm noktaları vardır. Milletimiz 15 Temmuz'da darbe girişimini akamete uğratarak hiç unutulmayacak bir destan yazdı.

15 Temmuz öyle bir geceydi ki darbecilere karşı direnmek üzere harekete geçenlerin tamamı şehadeti göze almıştı.

Cumhur İttifakı olarak bu mücadeleyi o gece nasıl ispatladıysak, şunu bilelim ki bundan sonraki süreçte de aynen ispatlamaya devam edeceğiz.

Darbecilere karşı direnmek üzere harekete geçenlerin tamamı şehadeti göze almıştı.

15 Temmuz'la ilgili anlatacak o kadar çok şey var ki tarih hepsini hakkıyla kaydedecektir.

Ülkemizin bir daha 15 Temmuz gibi musibetlere maruz kalmaması için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla sürdüreceğiz.

Ülkemizi oyun dışında bırakmak isteyenlere istedikleri fırsatı sunmayacağız. 2023 imtihanını da başarıyla vererek, bu kutlu menzile doğru yolumuza devam edeceğiz.

15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top, tüfek değil iman belirler.

Siyasi ve ekonomik güç odaklarının yeniden yapılandığı dönemde, ülkemizi bir kez daha oyun dışında bırakmak isteyenlere aradıkları fırsatı sunmayacağız.