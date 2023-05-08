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Politika

#CANLI Bakan Nebati: Enflasyon aşağı yönlü gidişini devam ettiriyor

24 Seçim Özel'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, '6 Şubat depremine rağmen Türkiye'deki enflasyon, tam da bizim beklentilerimize uygun bir şekilde aşağı yönlü gidişini devam ettiriyor' dedi.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 20:24 - Güncelleme:
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Hazine Ve Maliye Bakanı, AK Parti Mersin Milletvekili Adayı Nureddin Nebati, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunuyor

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

Muhalefet, ekonomiye yönelik eleştirileri kendilerine verilmiş reçeteler üzerinden yapıyor. Sosyal medya üzerinden ekonomiyi yöneteceklerini düşünerek hareket ettikleri için ciddi sıkıntı yaşıyorlar.

Bu yıl, tamamen mevsimsel şartlardan dolayı soğanın fiyatının yükselmiş olması, Türkiye'de beklenen bir şeydi. Bunun üzerinden bir kampanya yürütmek Türkiye ekonomisini tanımamak demektir.

Türkiye'deki enflasyonun birinci sebebi, yurt dışındaki emtia ve özellikle enerji fiyatlarının önce salgın, sonra savaş nedeniyle anormal artması ve Türkiye'nin bunu şiddetle hissetmesidir.

Biz İngiltere'de yaşamıyoruz, İngiltere dört mevsim yaşamıyor. İngiltere domatesi de, patatesi de, soğanı da ithal ediyor ve fiyatlar belli bir seviye üzerinde gidiyor .

Mevsimsel şartlardan dolayı soğanın fiyatının yükselmiş olması, Türkiye'de beklenen bir şeydi. Soğan üzerinden kampanya yürütmek demek, Türkiye'nin ekonomisini tanımamanın ta kendisidir.

  • Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati
  • Bakan Nebati
  • Nurettin Nebati

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