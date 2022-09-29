Bakan Nebati: Türkiye ekonomi modeli ile örnek olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'nde konuştu.



Bakan Nebati'nin konuşmasından satır başları:

-Gerek ulusal, gerek küresel iktisat tarihi incelendiğinde, iktisat politikalarının dizaynı ile dönemsel ekonomik gelişmeler arasında sıkı bir korelasyon olduğu görülür.

-Farklı dönemlerde farklı iktisadi düşüncelerin hakim olmasında; toplumsal ve teknolojik dönüşümlerin sosyoekonomik şartların değişmesine neden olması ve bu değişimin yeni politika setlerinin oluşturulmasını zorunlu kılması söz konusu.

-Eskiden belki de 100 yılda ulaştığımız bir sosyoekonomik eşiğe, 20. yüzyılın sonları itibarıyla çok daha kısa sürede ulaşıyoruz.





-İktisat tarihi incelendiğinde, aynı ekonomi politikalarının her ülkede aynı neticeler doğurmadığı gerçeğiyle karşılaşırız. Bir ülke ekonomisinin büyüme performansına olumlu etki eden bir politika, başka bir ülkede enflasyonist baskılara neden olabilmektedir.

-Gelişmekte olan ülkelere kalkınmanın tek reçetesi olarak sunulan Ortodoks ekonomi politikaları, gelişmekte olan birçok ülkede büyük cari işlemler açığı ve beraberinde borç krizleriyle neticelenmiştir.

EKONOMİ POLİTİKAMIZ ULUSLARARASI ALANDA İLGİ ÇEKİYOR

-Batılı ülkeler tedarik krizi yaşıyor. Türkiye alternatif tedarik merkezi olarak öne çıkıyor. Türkiye ekonomisini küresel çalkantılardan nasıl koruyacağız? Güçlü bir büyüme yolunu nasıl sağlarız? Vatandaşlarımızın refah kaybını ekonomiyi bozmadan nasıl sağlarız?

-Üretim ve istihdamı artırmaya yönelik bir model oluşturduk. Modelin en önemli sac ayağı TL'ye olan güvenin artırılmasıdır. Yeni ekonomi politikası ile bir üst seviyeye çıkacağız. Ekonomi politikamız uluslararası alanda ilgi çekiyor.

-Modelimizin amacı cari açık sorununu kalıcı olarak çözmektir. Ekonomimizdeki en önemli sorun enflasyon. Döviz kurundaki artış enflasyon üzerinde etkili oldu. Yeni ekonomi modelini devreye almasaydık enflasyonun yanı sıra durgunluk ile karşı karşıya olacaktık. Enflasyon sorunu ise yine olacaktı. Dünyadaki sorun arz ve maliyet ile ilgilidir. Talep burada daha az etkilidir.

-Her ülkenin yapısı, gerçekleri ve dinamikleri farklıdır.

"TÜRKİYE MODELİ ÖRNEK OLACAK"

Tüm ülkelere uygulanacak genel geçer politika seti söz konusu olamaz. Türkiye birilerinin dayattığı anlayışla hareket etmek zorunda değildir. Ortaya koyduğumuz iddialar Türkiye gerçekliğiyle örtüşüyor. Türkiye modeli örnek olacak. Yerli üretimi ön plana çıkarak stratejik sektörleri desteklemek ve ihracatı artırarak orta gelir tuzağını aşmayı hedefliyoruz. Bu bizim önceliklerimizden bir tanesi. Bu adımı atma kararlılığımız ülkemizin stratejik ihtiyaçları doğrultusundadır.