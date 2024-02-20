CANLI İBB Başkan adayı Kurum: Topu da gelse biz bu seçimi alacağız

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, 24 TV ve 24 RADYO ortak canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor

İBB Başkan Adayı Kurum'un açıklamalarından satır başları:

CHP-DEM İTTİFAKI

Biz kim, kiminle ittifak yaptığına bakmayacağız dedik. İstanbullunun da beklentisi bu. Biz İstanbul'un bu durağanlığına son vereceğiz

Nereden talimat aldıklarını biliyoruz. Onlar hangi ittifak içerisinde olursa olsun biz bu seçimi alacağız. İstanbul'un fetret devrini bitireceğiz. İstanbullu illallah etmiş.

Kandil'in talimatlarıyla hareket eden bir aday çıkıyor. Ondan sonra o adayı gelen talimatla değiştiriyorlar. 'Biz o adayı çıkarmayacaktık, öbür dayı çıkaracaktık' gibi bir ittifak söz konusu

Kapı arkasındaki yapılan pazarlıklar günbegün ortada. Bunları saklamalarına gerek yok, adına başka bir isim de koymalarına gerek yok. Aleni gidin deyin ki 'biz ittifak yapıyoruz'

Bildiğim tek şey; İstanbul'un sorunları, İstanbul'un problemleri ve İstanbullunun beklentileri. Biz 21. yüzyılın İstanbul'daki trafik sorununu konuşuyoruz. Buraya gelirken yaşadığımız trafik çilesini yaşayarak geliyoruz.

Hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye. Bu ittifak (Cumhur İttifakı) burada kuruldu. Bu ittifakın amacı ülkenin teknolojik bağımsızlıktır, ülkenin bölünmemesi, bu iradenin ortaya konmasıdır