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Politika

#CANLI: İsrail-Filistin çatışması... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm aktörleri barış için sorumluluk almaya çağırıyoruz

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Adil bir barışın kaybedeni olmaz, düsturuyla bölgede etkili tüm aktörleri İsrail-Filistin arasında barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz.' dedi. Nehammer ise 'Biz Türkiye ile yoğun bir ekonomik işbirliği yapmak istiyoruz, buna çok büyük önem atfediyoruz.' ifadelerini kullandı.

10 Ekim 2023 Salı 18:36 - Güncelleme:
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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Düzensiz göçle mücadelede ülkemizin öncü konumu herkesin malumudur.

Terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve ortak irade şarttır. Avusturya'dan bu minvalde daha yakın işbirliği bekliyoruz.

Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz olumlu bir seyir izliyor. Bu yıl 4 milyar doları aşmasını beklediğimiz ikili ticaret hedefimizi 5 milyar dolar olarak belirledik.

Gelecek sene iki ülke arasındaki dostluk anlaşmasının 100'üncü yılını idrak edeceğiz.

Avrupa'nın bütünleşmesi ancak Türkiye'nin birliğe tam üyeliğiyle tamamlanacaktır. Tam üyelik dışındaki hiçbir alternatifi kabul etmeyeceğiz.

İSRAİL-FİLİSTİN GERİLİMİ

(İsrail-Filistin çatışması) Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmaz.

(İsrail-Filistin çatışması) Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları daha derinleştirecek adımdan imtina edilmesi şart.

Nihai çözüm bağımsız Filistin devleti. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti hayata geçmelidir.

(İsrail-Filistin çatışması) 'Adil bir barışın kaybedeni olmaz' düsturuyla bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz.

Şu anda Gazze'ye su verilmiyor. Hani insan hakları? Elektrik yok, verilmiyor. Hani insan hakları?

ERDOĞAN'IN FİLİSTİN DİPLOMASİSİ

Dün bir takım telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Bugün Putin ve Guterres ile de görüşeceğim.

Bu görüşmeleri Körfez ülkeleri dahil geliştirerek devam edeceğiz. Adil bir barışın kaybedeni olmaz' düsturuyla bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz.

Avusturya Başbakanı Nehammer'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Biz Türkiye ile yoğun bir ekonomik işbirliği yapmak istiyoruz, buna çok büyük önem atfediyoruz.

Türkiye'deki sanayinin yaratıcılığı ve araştırmada gittiği, ilerlediği nokta konusu beni çok şaşırttı.

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