İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2022 Salı / 6 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,9332
  • EURO
    17,389
  • ALTIN
    962.468
  • BIST100
    2371.25
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • #CANLI Beştepe'de Türkiye-İtalya zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9 anlaşma imzaladık
Politika

#CANLI Beştepe'de Türkiye-İtalya zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9 anlaşma imzaladık

İtalya Başbakanı Mario Draghi ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İtalya ile birçok alanda ilişkilerimizin kurumsallaşmasını pekiştirecek 9 anlaşmayı imzaladık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor' dedi.

5 Temmuz 2022 Salı 19:21 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İtalya ile birçok alanda ilişkilerimizin kurumsallaşmasını pekiştirecek 9 anlaşmayı imzaladık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor.

Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin Avrupa Birliği için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya koymuştur.

Türk-İtalya üniversitesinin kurulması girişimini görüştük. Müzakere sürecine dönülmesi ve tahıl ihracatı konusunda görüş alışverişinde bulunduk

Askeri savunma ilişkileri ayrı bir ehemmiyet taşıyor, ilişkilerimizi derinleştirmek menfaatimize. Terörle mücadele konusunda beklentilerimizi kendisiyle paylaştım

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • İtalya Başbakanı Mario Draghi
  • Beştepe

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.