CANLI Beştepe'de Türkiye-İtalya zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9 anlaşma imzaladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İtalya ile birçok alanda ilişkilerimizin kurumsallaşmasını pekiştirecek 9 anlaşmayı imzaladık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor.

Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin Avrupa Birliği için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya koymuştur.

Türk-İtalya üniversitesinin kurulması girişimini görüştük. Müzakere sürecine dönülmesi ve tahıl ihracatı konusunda görüş alışverişinde bulunduk

Askeri savunma ilişkileri ayrı bir ehemmiyet taşıyor, ilişkilerimizi derinleştirmek menfaatimize. Terörle mücadele konusunda beklentilerimizi kendisiyle paylaştım