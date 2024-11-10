CANLI Kabine Toplantısı sona erdi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Çankaya Köşkü'nde Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

TÜRKİYE YILDIZ GİBİ PARLIYOR

* Türkiye Yüzyılı ülkümüzün, sadece milletimizin fertleri arasında değil gönül coğrafyamızda da beklentimizin çıtasını yükselttiğini görüyoruz.

* Cumhurbaşkanlığı hükümet sitemine geçerek yönetimde istikrarın kalıcı v sürekli hale gelmesini sağladık. Türkiye hükümetlerimiz döneminde tartışmasız bütün alanlarda rekordan rekora koşmuş, tarihe altın harflerle yazılacak başarılara imza atmıştır.