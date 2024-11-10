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Politika

#CANLI Kabine Toplantısı sona erdi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

10 Kasım 2024 Pazar 18:46 - Güncelleme:
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Çankaya Köşkü'nde Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

TÜRKİYE YILDIZ GİBİ PARLIYOR

* Türkiye Yüzyılı ülkümüzün, sadece milletimizin fertleri arasında değil gönül coğrafyamızda da beklentimizin çıtasını yükselttiğini görüyoruz.

* Cumhurbaşkanlığı hükümet sitemine geçerek yönetimde istikrarın kalıcı v sürekli hale gelmesini sağladık. Türkiye hükümetlerimiz döneminde tartışmasız bütün alanlarda rekordan rekora koşmuş, tarihe altın harflerle yazılacak başarılara imza atmıştır.

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