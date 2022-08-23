Mahmud Abbas Ankara'da... Başkan Erdoğan: Filistin'e desteğimiz azalmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dışişleri Bakanımın geçtiğimiz Mayıs ayında ziyareti sırasında, Türkiye-Filistin İkinci Ortak Komite toplantısı gerçekleştirilmişti. Bugün Sayın Başkan ve heyetiyle Türkiye-Filistin ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik atacağımız adımları ele aldık.

Ayrıca önemli bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davamızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz.

Türkiye iki devletli çözümü her platformda savunmaktadır. İsrail saldırılarında sivil can kayıplarına ilişkin tepkimizi açık ve net bir şekilde ortaya koyduk.

Filistin'in ülkemizin ve halkımızın gönlünde müstesna bir yeri vardır. Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz.

Filistin devletini, ilan edildiği andan itibaren tanıyan Türkiye, iki devletli çözüm vizyonunu her platformda savunmaktadır.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın faaliyetlerine büyük önem atfediyoruz. Ajansın son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntıların farkındayız. Ajansın finansman sorununun giderilmesi faaliyetlerini aksatmadan yürütmesi için çok önemlidir.

FİLİSTİN LİDERİ ABBAS: ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDERİM



Erdoğan'a Filistin'in yanında durmasından dolayı teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyeti ve kurumlarının her alanda Filistin'in yanında yer aldığını ve uluslararası arenada da desteklediğini bilmekteyiz

İsrail şehitlerin cenazelerini bile vermeyerek kimi cezalandırıyor? Şehitleri mi, şehitlerin ailelerini mi?