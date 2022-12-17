CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kandil'e karşı senin ciğerin yok, bir laf edemezsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Mardin kim olduğunu asla unutmadı, biz de Mardin'i hiçbir zaman unutmadık. Şehrimize getirdiğimiz eserler ve hizmetlerle Mardin'i büyüttük, güçlendirdik.

* Sordum, resmi rakam nedir dedim. Dediler ki 75 bin kişi meydanda. Bu 2023'e yürüyüşün coşkulu adımıdır.

* Kardeşliğin şehri Mardin'i, sahip olduğu güzelliklerden kopartmak için çok uğraştılar. 100 yerden yaralı da olsak Mardin'e hizmet etmekten geri durmadık

* Eğitimden anasınıfından liseye kadar yapımı tamamlanan okulları hizmete açıyoruz. Artuklu Üniversitemizin yeni dersliklerini de bugün hizmete açıyoruz. Havuzların, spor salonları, yurtlarımız ve bakım onarım çalışmalarının açılışlarını yapıyoruz.

* Mardin-Savur yolunu inşallah en kısa sürede yapacağız. DSİ tarafından 1 milyar 100 milyon yatırımla tamamlanan Derik Ovası Sulama Kanalı'nı da bugün açıyoruz.

* Terör belasından kurtuldukça, potansiyelini harekete geçirdikçe Mardin'in de bu altyapının hakkını verdiğini görmekten mutluluk duyuyoruz.

* Mardin'de petrol arama çalışmalarımızı hızlandırdık. Bugün 3 petrol kuyumuzun açılışını yapıyoruz.

* Mardin'de bölünmüş yolları toplamda 272 kilometreye çıkarttık.

* Yaklaşık 3 milyar lirayı bulan yatırımla faaliyete geçen 16 ayrı fabrikanın resmi açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz

* 9 bin kişiye ilave istihdam oluşturacak. 1 milyar 108 milyon TL'lik yatırımla yüzlerce enerji tesisinin açılışını da yapıyoruz.

* Mardin Havalimanının adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim. Aziz Sancar'ın adı Mardin'e girerken Mardin Havalimanının gönderinde görülecek. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı.

* Karaman-Adana-Gaziantep hızlı tren projemizi, Mardin'e kadar uzatıyoruz.

* 7 yıl önce çukur eylemleri ile Mardin'in ilçelerini yakıp yıktılar. Mardin'e bu yıkımı yaşatanların derdi asla sizler değilsiniz. Benim Kürt kardeşlerime çok çektirdiler. Hem Kürt'üz dediler hem Kürt kardeşlerimi vurdular, çukurlara gömdüler. Bütün mabetlere varıncaya kadar yıktılar.

* Türkiye'yi çukura itmek için Mardin'i kalkan yapanların derdi asla bu ülke değildi.

* Bay Kemal 6 yaşındaki çocuğu konuşuyorsun. O bir felaket ayrı bir konu. 10, 11, 12, 13, 14 yaşında kandile kaçırılan o yavrular için bir kelime ettin mi? O terör örgütlerinin taciz ettiği o yavrularla ilgili bir cümle kullandın mı, Diyarbakır annelerini ziyaret ettin mi onlarla bir sohbet ettin mi? Helalleşme gideceksen Diyarbakır'a git, oradaki annelerle helalleş. Ama sen kiminle temastasın HADEP'le, HADEP ne iş yapıyor Kandil'le beraber işletiyor. Senin ciğerin yok, bir laf edemezsin. Diyarbakır annelerini Mardin'in muhteşem meydanından selamlıyorum.

* Bu milletin evlatlarının canlarına göz dikerken, kendi evlatlarını güven ve şatafat içinde yaşatanların mide bulandırıcı riyakarlıklarını anlatmaya gerek bile duymuyorum. Bunlara en güzel cevabı "Diyarbakır anneleri" verdi

* Terör örgütlerinin, kaynaklarını yağmaladığı belediyeleri yeniden size hizmet edecek hale biz getirdik.

* Eli silahlı teröristlerin tepesini nasıl ezdiysek, siyasetçi görünümlü uzantılarının da nefeslerini, demokrasi, hak ve özgürlükleri genişleterek keseceğiz.

* Lafa gelince kardeşlikten dem vuranların, Müslümanıyla, Süryanisiyle, Ezidisiyle sizleri birbirine düşürme planını biz bozduk.

* Her küresel krizle birlikte dünyadaki dengeler biraz daha yerinden oynarken, Türkiye parlayan yıldızıyla gücüne güç katıyor.