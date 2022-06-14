CANLI MHP Genel Başkanı Bahçeli: ABD pozisyonunu netleştirmeli, dost mu düşman mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'NİN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI:



Hem Ankara hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları sel taşkınlarını, doğal olayları vurgun yemişçesine seyretmiştir. Meteoroloji uyarılarına rağmen hiçbir adım atılmamış hiçbir önlem alınamamıştır. Basiretsiz ve beceriksiz belediye yönetimleri bir kez daha sınıfta kalmıştır. Göz göre göre vatandaşlarımızı yüzüstü bırakmışlardır

Farklı senaryolara göre hazırlık yapamamış belediye yönetimlerinin tek sığınağı temelsiz bahanelerdir

Hain terör saldırılarını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Acımız çok büyük ve tarifsizdir

Katillere hak ettikleri cezalar muhakkak kesilecektir

Türk milletinin beka tahtı asla devrilmeyecektir. Bu melanetin kökü her yerden sökülüp atılacaktır

Türkiye bölücü terör karşısında bir yol ayrımına gelmiştir. İhanetin beli kırılacaktır, sonu gelmiştir

Teröristler silahları ile dağdan inip, Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim olmalı Türk adaletinin hükümlerine boyun eğmelidir

Terörle mücadelede karşımızda yalnızca teröristler yoktur, ardında teröristlere ikmal ve ikbal kaynağı olan üniformasız barbarlar vardır

PKK sadece PKK'dan ibaret değildir. FETÖ de FETÖ'den mütevellit değildir. Türkiye'nin varlığından ve egemenlik haklarından kimler rahatsız ve memnuniyetsizse terörizmin baronları, terör örgütlerinin ümit aşısı onlardır



PKK'lı teröristlerin üç ayaklı çıkış yolu var. İlk olarak; terör saldırılarına derhal son verilmelidir. İkinci olarak; silahları ile dağdan inip veya sınır ötesinde silahları ile Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim olmalıdırlar. Üçüncü olarak; Türk adaletinin haklarında vereceği hükümlere boyun eğerek kaçınılmaz cezalarını çekmelilerdir

Türkiye'nin haklı sınır ötesi operasyonu an meselesiyken, Kamışlı'da ABD askerleriyle teröristlerin birlikte poz vermesi neyin mesajıdır

ABD pozisyonunu netleştirmelidir. Kamışlı'da ABD askerlerinin teröristlerle ne işi var , ABD dost mudur düşman mıdır?

Türkiye'nin terörle mücadeleden geri dönüşü yoktur

Kadıköy'de aralarında HDP'li bölücü milletvekillerinin de bulunduğu bir grubun İmralı canisinin serbest bırakılması için yürüyüşe geçip sokaklarımızı kirletmesi tek kelimeyle alçaklıktır

Polise el kaldıran ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde izinsiz şekilde olan milletvekili müsveddelerinin TBMM'de yeri olamaz. Bu kutlu çatı altında kanun kaçaklarına, vatan hainlerine göz yumulamaz. Bunların dokunulmazlığı süratle kaldırılmalıdır. Mahkemenin önüne çıkmaları sağlanmalıdır

PKK kontenjanından Meclis'e giren bir kadın milletvekili, polisimize yumruk sallamıştır. Askere, polise, masum vatandaşlarımıza saldıran, toplumsal huzuru bozmak için nifak saçan, önüne gelen hakaretler yağdıran kimse bu milletin mensubu olamaz. Mensubu olmayanların TBMM'de görev yapması da züldür, mahşeri vicdanda darbedir

CHP yönetimi ele geçirilmiş kaynağından bütünüyle uzaklaştırılmıştır. Kılıçdaroğlu PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musun?

Terörle mücadelenin safında mısın, değil misin? Bu sorulara cevap vermen milletimizin en doğal beklentisidir. CHP yönetimi sırat köprüsündedir

HDP'nin kapatılması, anayasa mahkemesinin adalete, tarihe ihmali mümkün olmayan bir görevidir. Teröristlerin namlusundan çıkan kurşun neyse, sözde milletvekillerinin attıkları yumruklar da aynısıdır

Kılıçdaroğlu'nun alevi kimliğini gündeme getirenler, zillet ittifakına mezhep kışkırtması aklını veren kimlerdir?

Hiç kimse merak etmesin enflasyon çıktığı gibi inecektir

Bu topraklara vatanım diyen. Bu insanlara milletim diyen. Bu bayrak ve ülke benim diyen herkese kapımız da gönlümüz de açıktır