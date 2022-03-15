CANLI MHP Genel Başkanı Bahçeli: Antalya'da kurulan masa umudun masasıdır

15 Mart 2022 Salı 10:38 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 11:21

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'NİN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Sayın Cumhurbaşkanımızın dün açıkladığı 5 müjde son derece değerlidir.

TTB Hipokrat yeminlerini çiğneyen yüz karalarıdır. Eğer bu ülkeden gitmesi gereken biri varsa TTB yönetimindeki bir avuç bölücü, Türkiye karşıtlarıdır

Uluslararası düzenin yeni çerçevesi Çanakkale'de çizilmiştir. Küresel ve bölgesel senaryolar çöpe atılmıştır

Bazı siyasi partilerin Rusya'ya ağır yaptırım uygulanmasını istemeleri, sık sık S-400 konusunu gündeme taşımaları başkalarının ajandalarını müzahir hareket ettiklerinin teyididir

Beş devletten müteşekkil BM Güvenlik Konseyi dünyayı tıkamış, insanlığın önüne takoz koymuştur

Uluslararası toplumun ikiyüzlülüğü Ukrayna işgali sırasında iyice açığa çıkmıştır. Irak'ta 1 milyon Müslüman öldürülürken NATO Genel Sekreteri nerelerde geziyordu?

Türkiye bölgede ve küresel platformda öne çıkmaktadır. Aynı anda hem Rusya ile hem Ukrayna ile doğrudan konuşabilen Türkiye, taraflı tarafsız herkesin dikkat ve ilgisini çekmektedir.

Kılıçdaroğlu bizim bir twitter mesajımızı alıntılayarak emoji ile cevap vermiş. Sayın Kılıçdaroğlu, ergenler gibi davranmaktan vazgeç. Emelin nedir, hedefin nedir, asıl kafanın içindekiler nelerdir ondan bahset.

Dış politikada duygusallık, sabit fikirlilik, dolduruşa gelmek çok tehlikeli kırılmalara yol açacaktır. Devlet yönetmek başkadır. Her rüzgara yelken açmak başkadır. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna politikası dengeli ve makuldür. Milli hedef ve çıkarlarımıza uygundur. Türkiye'yi, Rusya'ya karşı yaptırımlara zorlayan çevreler samimi ve dürüst değildir. Ülkemiz Rusya savaş gemilerine geçişi kapatmış tek ülkedir.

Antalya'da kurulan masa umudun masasıdır, Antalya Zirve'si beklediğimiz barışın ilk adımı olacaktır

Kılıçdaroğlu Diyarbakır annelerinin yanına gitmeye cesaret edemedi. Utan utan!

Kürt sorununu çözecekmiş. Türkiye'de var olan terör sorunudur. Bu sorunun da kökü kazınacaktır.