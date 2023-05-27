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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kılıçdaroğlu demokrat değil demagogdur

Ankara Etimesgut'ta düzenlenen 'Yeni Yüzyıl Yeni Türkiye' mitinginde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Kılıçdaroğlu demokrat değil, klasik bir demagogdur. Sonu da despotluktur.' dedi.

27 Mayıs 2023 Cumartesi 16:01 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kılıçdaroğlu demokrat değil demagogdur
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın yapılacak olan Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi öncesi Etimesgut'ta konuşma yaptı.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Kılıçdaroğlu'nun en ciddi karın ağrısı savunma sanayiindeki muhteşem atılımlar, ülkemizin muazzez ilerleyişidir. 14 Mayıs'tan sonra tahammülsüzlüklerini iyice deşifre ettiler. Depremzede vatandaşlarımıza ağır hakaret ettiler. Sosyal medyada deprem mağduru insanlarımıza küfür savuranlara insan denilmesi de insanlık değerlerine iftiradır. Gerçek manada kimin demokrasiye bağlı olduğu, kimin demokrasi karşısında konuşlandığı ayyuka çıkmıştır.

"KILIÇDAROĞLU DEMOKRAT DEĞİL, KLASİK BİR DEMAGOGDUR"

Kılıçdaroğlu demokrat değil, klasik bir demagogdur. Sonu da despotluktur. Düzensiz göçün ne manaya geldiğinden haberi olmayan Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de 10 milyon mülteci var demesi bir başka yalandır. Türkiye bu antidemokratik heveslere emanet edilemez.

Kaç ortaklı olduğunu sayamadığımız kumar masasını yerle bir edecek misiniz? İblisle bile protokol hazırlayıp imzalamaya teşne olan Kılıçdaroğlu'nu sandığa gömecek misiniz? Bu şahsı mutfağına geri dönmemek üzere gönderip ömrü boyunca video çekmeye mahkum edecek misiniz? Yarın mutlaka sandığa gidiniz.

Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de desteği yoktur. Türkiye'yi güven ve istikrar içinde yönetmesi imkansızdır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifi millet tarafından reddedilmiştir.

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