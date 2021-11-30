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Politika

#CANLI MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milleti zillete ikna edemeyecekler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Bahçeli, 'Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozacağız, kötü niyetlileri açıklayacağız, halka gidip bütünleşeceğiz. Milleti zillete ikna edemeyecekler' dedi.

30 Kasım 2021 Salı 10:43 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 10:51
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda konuşuyor

BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Vatandaşlarımızı samimiyetle kucaklayacağız, ufuk açacağız. Yalancıların maskesini düşüreceğiz. Türkiye üzerinde oynanan oyunları anlatacağız

Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozacağız, kötü niyetlileri açıklayacağız, halka gidip bütünleşeceğiz. Milleti zillete ikna edemeyecekler

Cumhur İttifakı, Türkiye'yi kem gözlerden, kötü gözlerden, ölümcül engellerden, karanlık emellerden, kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacak, milletiyle bir ve bütün halinde geleceği inşa edecektir

İhanetin fermanını okumak isteyenleri kaçtıkları yerer kadar kovalayacağız. Milletimiz birliğine ve kardeşliğine sahip çıkacak

Adım adım 2023 teması ile yürüttüğümüz siyasi çalışmalarımızın fikri temeli halkımıza doğru sürdürdüğümüz gönül hareketidir

Bölücülük ittifakına, iftira siyasetine aziz Türk milleti aldanmayacaktır. 2023'te Türk milletinin yeni bir zaferine imza atacağız

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