CANLI MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK'nın avcuna düşen CHP'nin hali utanç vesikasıdır

9 Kasım 2021 Salı 10:43 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 10:57

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

BAHÇELİ'NİN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;



Atatürk milletin arasına nifak sokanlara mücadeleye öncelik vermiştir

Türk milleti hiçbir güce eğilmeyecektir, şer odaklarının heveslerini kursaklarında bırakacaktır

Türk milleti şehidi ile gazisi ile yazılıp yazılmamış destanlarla mücadelesini göstermiştir

Türkiye'nin ayağından çekip çekiştirenler boş durmuyorlar yıkım ve ihanet lobisi oldukça faaldir

Türk milletinin sırtına hançer saplamak için fırsat arayanlar her karanlık yola her kirli yönteme müracaat ediyor

CHP yönetimi PKK'ya 'evet' Türkiye'ye 'hayır' demiştir. Kılıçdaroğlu ve yönetiminin ne yatacak ne de sığınacak yeri kalmıştır

PKK'nın avcuna düşen CHP'nin hali utanç vesikasıdır. Kılıçdaroğlu'nun yolları Kandil'e açılmıştır