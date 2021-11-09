CANLI MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK'nın avcuna düşen CHP'nin hali utanç vesikasıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor
BAHÇELİ'NİN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;
Atatürk milletin arasına nifak sokanlara mücadeleye öncelik vermiştir
Türk milleti hiçbir güce eğilmeyecektir, şer odaklarının heveslerini kursaklarında bırakacaktır
Türk milleti şehidi ile gazisi ile yazılıp yazılmamış destanlarla mücadelesini göstermiştir
Türkiye'nin ayağından çekip çekiştirenler boş durmuyorlar yıkım ve ihanet lobisi oldukça faaldir
Türk milletinin sırtına hançer saplamak için fırsat arayanlar her karanlık yola her kirli yönteme müracaat ediyor
CHP yönetimi PKK'ya 'evet' Türkiye'ye 'hayır' demiştir. Kılıçdaroğlu ve yönetiminin ne yatacak ne de sığınacak yeri kalmıştır
PKK'nın avcuna düşen CHP'nin hali utanç vesikasıdır. Kılıçdaroğlu'nun yolları Kandil'e açılmıştır