Bahçeli'den sert sözler: Öğrenci değil provokatörler

9 Ekim 2021 Cumartesi 12:36 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 13:52

MHP Genel Başkanı Bahçeli 'Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu.

BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Milli mücadelede denize süpürdüklerimiz bir kez daha kıyıya çıkmanın arayışındadır

İnsanın kendisini tanıması irfandır. Çevreyi tanıması ilimdir. İlmi bilen aldanmaz, imanı bilen aldatmaz, kendini bilen aldatılmaz

Dava insanı olmak kalabalıklar arasında kaybolmak değil gerekirse yalnızlığı göze alabilmektir



Biz gençliğimizi sokakta bulmadık. Sokaklara teslim etmeyiz

Boğaziçi Üniversitesi rektörünün aracının üstünde tepinen mahlukatın Türk gençliğine mensup olması imkansızdır

Üniversite kapılarında öğretim üyelerine, üniversite yönetimine taş atan, ellerinde sopayla dolaşan, önüne gelene hakaretler saydıran bir güruhun hain planları temsil ettiği çok açıktır

Yurt diyerek banklarda yatmak da neyin nesidir? Bu reziller terör örgütü bağlantılıdır. Bunlar genç veya öğrenci değil, ajan provokatörlerdir. Kopuklar, kaçaklar, çapulcular öğrenci falan değil düpedüz şehir eşkıyasıdır

ABD Temsilciler Meclisi terörist görmek istiyorsa, ülkü ocaklarına değil yeni dost ve müttefiki yanaşmalarına bakmalıdır. Ülkü ocaklarından terörist değil, terörizmin can düşmanı çıkar

Kahrolsun şer odakları, yaşasın Ülkü Ocakları