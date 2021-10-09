Bahçeli'den sert sözler: Öğrenci değil provokatörler

MHP Genel Başkanı Bahçeli 'Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu.
Milli mücadelede denize süpürdüklerimiz bir kez daha kıyıya çıkmanın arayışındadır
İnsanın kendisini tanıması irfandır. Çevreyi tanıması ilimdir. İlmi bilen aldanmaz, imanı bilen aldatmaz, kendini bilen aldatılmaz
Dava insanı olmak kalabalıklar arasında kaybolmak değil gerekirse yalnızlığı göze alabilmektir
Biz gençliğimizi sokakta bulmadık. Sokaklara teslim etmeyiz
Boğaziçi Üniversitesi rektörünün aracının üstünde tepinen mahlukatın Türk gençliğine mensup olması imkansızdır
Üniversite kapılarında öğretim üyelerine, üniversite yönetimine taş atan, ellerinde sopayla dolaşan, önüne gelene hakaretler saydıran bir güruhun hain planları temsil ettiği çok açıktır
Yurt diyerek banklarda yatmak da neyin nesidir? Bu reziller terör örgütü bağlantılıdır. Bunlar genç veya öğrenci değil, ajan provokatörlerdir. Kopuklar, kaçaklar, çapulcular öğrenci falan değil düpedüz şehir eşkıyasıdır
ABD Temsilciler Meclisi terörist görmek istiyorsa, ülkü ocaklarına değil yeni dost ve müttefiki yanaşmalarına bakmalıdır. Ülkü ocaklarından terörist değil, terörizmin can düşmanı çıkar
Kahrolsun şer odakları, yaşasın Ülkü Ocakları