MHP lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun ABD'de 8 saat ortadan kaybolması kuşkuludur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

Patlamaya yol açan kusur, ihmal ya da eksik ne varsa gün yüzüne çıkarılacaktır. Sonuna kadar takipçiyiz.

Felakete siyasi içerik katmak için el ovuşturanlar bize göre samimi değildir. Sayıştay raporlarının siyasi muhalefet haline dönüştürülmesi mahsurludur.

Maden ocağındaki patlamayı bahane ederek el ovuşturan kim ya da kimler varsa bize göre samimi değildir. Acı üzerinde istismar yapmanın mert ve sorumlu bir tavırla hiçbir ilgisi olamaz. Bunlar tespit edilirse muhakkak hesabı sorulacaktır.

Amasra'yı konuşuyorken Soma felaketini hatırlatmak hastalıklı bir yaklaşımdır. Biz kardeşlerimizin bulunup çıkarılmasını bekliyorken provokasyona heveslenenler hem alçak hem de ahlaksızdır.

Henüz patlama yeni olmuşken, henüz işçilerimiz toprak altından bile çıkarılmamışken Sayıştay'ın raporlarını birden bire servis edenlerin önü-arkası iyice araştırılmalıdır.

"TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL!"

2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin 1. yüzyılının nihai eşiğidir. 2023 yılı Türkiye'nin müjdesi ve bu hedefin tarihi mesajıdır. Yönetim hayatımızda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle gerçekleşen reform gücüne güç katmıştır. Kuru üzümden pekmez çıkarmak için masalara oturan yükseldikçe yükselen Türkiye bahtiyarlığını göremezler. Bunlar hüsrandan çıkıp hezimete boylayan aymazlardır. Bunlar çark gibi dönen ayarsızlardır. Ayarsızların zillet içinde oldukları da ayan beyan ortadadır. Türkiye, eski Türkiye değildir.

KILIÇDAROĞLU'NUN GİZEMLİ 8 SAATİ

Kılıçdaroğlu kayıp 8 saatte FETÖ'cülerle görüştü mü, Pensilvanya'da mola verdi mi, açıklamak zorundadır.

Kılıçdaroğlu'nun ABD'de 8 saat ortadan kaybolması kuşkuludur. Kılıçdaroğlu'na soruyorum; o 8 saat içinde neredeydin? Kimlerle plan yapmayı içine sindirebildin?

Türkiye'yi yabancı ülkelerde şikayet etmek şerefli bir tavır değildir. New York'ta ergenler gibi video çekerek Türkiye ve cumhurbaşkanına kara çalmaya teşebbüs etmek adamlık değildir, siyaset değildir, mertlik hiç değildir.

DEZENFORMASYON KANUNU

Dezenformasyon yasası, Cumhur İttifakı'nın mücadelesiyle yasalaştı. Zillet ittifakı 29. Maddeyi terörize ederek sabote etmeye kalkmıştır. Artık yalan haber yayamayacaklar. Tüm dertleri bundandır.



Halk arasında endişe, korku ve panik oluşturanlara cezai sorumluluk yüklemenin neresi hatalıdır? Ülkemizin iç ve dış güvenliği kamu düzeni, genel sağlığıyla ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli bir şekilde alenen yayanlara yasal tedbir alınmasının neresi zulümdür.

