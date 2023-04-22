MHP Lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara farkla cumhurbaşkanı olmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gaziantep Nurdağı'nda Belpınar ile Mesthüyük Köyleri ve Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

- Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara farkla cumhurbaşkanı olmalı.

- Böyle bir asrın felaketinde milletimizi tekrar ayağa kaldıran, moralini yükselten, gelecek Türkiye'sinin güler yüzlü olmasının temelini atan bir Cumhur İttifakı'nı yarıda bırakamazsınız.

- 14 Mayıs çift başlı Selçuklu kartalına benzer;