CANLI Devlet Bahçeli açıkladı! MHP'de kurultay tarihi belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

"14. Olağan Büyük Kurultayımızı 17 Mart 2024'de gerçekleştireceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ne yaptığımızı biliyoruz, nereye ulaşacağımızı biliyoruz. Daha onurlu bir dünyanın özlemini çekiyoruz. Takdir edersiniz ki inkar bir vebaldir. Varacağı yer de ihanet ile imhanın karanlık çukurudur. Bizim Sırçaköşk'lerle işimiz olmaz, olmayacaktır. Depreme dayanıklı konutların inşası hızla devam etmektedir.

Esas olan zamanın yükünü taşımak değil yükü zamana taşıtacak irade ve kudreti gösterebilmektir. Türkiye Cumhuriyeti her alanda yükseliş kulvarındadır. Fenalıkların ve felaketlerin cesameti ne kadar fazla olursa olsun hepsini birden aşacak akıl, irade, azim, dayanışma ve iman milletimizde egemendir. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıl önceki CHP ile en küçük bir bağı, en ufak benzerliği kalmamıştır. Bugünkü CHP'de mandacılar köprübaşını tutmuş, bölücüler baş tacı yapılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne saldıran bu alçak ver aşağılık sözde milletvekilinin (Sezgin Tanrıkulu) ağzı düşman ağzıdır, aidiyeti Kandil mağaralarıdır."