MHP lideri Bahçeli'den 'balık sefasına' sert tepki: İmamoğlu görevinden affını istemelidir

1 Şubat 2022 Salı 10:36 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 11:28

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu.

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'DEN ÖNEMLİ SATIR BAŞLARI:

ABD yönetimi Kafkaslardaki gerilimi tırmandıran bir strateji izliyor



ABD'nin Avrupa'yı bir çatışmaya ikna edemediği anlaşılmaktadır

Barış ve uzlaşmanın tesisi edilmesi ancak dostane ve yapıcı ilişkileri bulunan 3. bir ülke tarafından sağlanabilir, bu ülke Türkiye'dir

Sorun; karın yağması değil, alınmayan önlemler değildir, ihmaller zinciridir

İstanbul'da balık baştan, tuz da hepten kokmuştur

Türkiye sözü dinlenen, nazı çekilen, vakarına imrenilen, varlığına itibar edilen, ne diyeceği merak uyandıran saygın ve güçlü bir devlettir

Birleşik Krallık'ın Türkiye Büyükelçisi ile 25 gün önce programlanan randevusunu saat gibi hatırında tutan İBB Başkanı, ne gafilliktir ki, Meteorolojinin uyarılarını bir türlü hatırlayamamıştır

"İSTANBUL İSTANBUL OLALI BÖYLE ZİLLET GÖRMEMİŞTİR"

Yollara tuz dökecek yönetim becerisini göstermedi

İstanbul'da geçen hafta yaşanan rezaletlerin bir benzeri, dünyanın herhangi bir ülkesinde olmuş olsaydı, o ülkenin belediye başkanı emin olunuz ki, bir gün, bir saat, bir saniye bile koltuğunda oturamazdı

İstanbullu yolda kalmış, hayat durmuş. Belediye başkanı kendisine özel kar küreme aracıyla balıkçıya gidiyor. Vicdanı sızlamıyor

Bu görüşmeden Dışişleri Bakanlığı bilgilendirilmiş midir? Görüşme tutanak altına alınmış mıdır?

CHP teslim bayrağını çekmiş serbest kullanıma açılmıştır. Bu şahıs Türkiye muhalifleriyle can ciğer kuzu sarması haline gelmiştir

Belediye başkanı balıkçıda, sözcüsü İsviçre'de tatilde

Kar yağışını konuşmazlar, balıkçıyı konuşmazlar ama mobeseyi dillerine dolamaktan geri kalmazlar

Sorun karın yağması değil, alınmayan önlemler ve ihmaller zinciridir. Mühim olan tedbirleri kar yağmadan almaktır. Randevusunu saat gibi hatırında tutan İBB Başkanı, meteorolojinin uyarılarının bir türlü hatırlayamamıştır

CHP'nin büyükelçilerle düşüp kalkması tesadüfi olmayıp, demokrasi dışı ve milli irade karşıtı bir arayış ve özlemin mahsulüdür

Birleşik Krallık Türkiye büyükelçisi ile randevusunu saat gibi aklında tutan İBB Başkanı, ne gafilliktir ki meteorolojinin uyarılarını aklına getirememiştir. Balığa tuz dökmüştür de yollara tuz dökme becerisini gösterememiştir

Bizim dileğimiz Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevinden bir an evvel affını istemesi, İstanbul'un önünü derhal açmasıdır

MHP ilkelliğe göz yumamaz. Hakaret eden, küfreden, faşizan arzularını ifşa eden kim olursa olsun sonuçlarına katlanmalıdır

Bir televizyon kanalında sayın Cumhurbaşkanı'na en ağır hakaretleri sıralayan sözde bir gazeteciye sessiz kalanların, Trabzon'da bir çocuğun heyecanla söylediği sözlere ateş püskürmeleri, iki yüzlülüğün deşifresidir

Terörle mücadelede demokrasinin askıya alındığını söylemek bölücü bir dildir

Katile katil, teröriste terörist diyemeyen her kim varsa demokrasi ile arasına gece ve gündüz gibi mesafe koymuştur

Bizim için Edirne neyse Hakkari odur. İçinden bayrak ve vatan sevgisi geçen herkes kardeşimizdir. Partimiz Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yaşayan herkesi Türk milleti içerisinde görmektedir

Terörist hem devlet hem de demokrasi düşmanıdır. Düşmana ganimet olan siyasetçilerin demokrasi iddiası tilkinin kümes bekçiliğine talip olmasıyla aynı kurnazlıktır

AYRINTILAR GELECEK...