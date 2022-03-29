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Politika

#CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, 'Bizim kiralık anket şirketlerinden öğrenecek bir şeyimiz olmadığı gibi, bunların sahtekarlıklarına aldanarak siyaset yapmamız da aklın ve 53 yıllık mazimizin inkarıdır' dedi.

29 Mart 2022 Salı 10:45 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 11:02
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'NİN KONUŞMALARINDA SATIR BAŞLARI:

MHP'yi itibarsızlaştırmaya çalışan kim varsa 2023'te nal toplayacak, hayal kırıklığına uğrayacaktır

Bizim kiralık anket şirketlerinden öğrenecek bir şeyimiz olmadığı gibi, bunların sahtekarlıklarına aldanarak siyaset yapmamız da aklın ve 53 yıllık mazimizin inkarıdır

Bizim anketimiz 85 milyon Türk vatandaşının duasıdır

Algı operasyonları bize sökmez. Kamuoyu araştırma şirketlerinin ısmarlama anketleri milletimizin iradesine ket vuramayacak. Bir gerçek vardır ki MHP'nin varlığı Türklüğün varlığıyla bir ve aynıdır

131 seçim bölgesinde CHP yönetiminin yakalandığı iflah olmaz hastalığı, altı oku Kandil'in mağara girişine nasıl astığını detaylarıyla anlattık

Ülkemizin üzerinde oynanan oyunları milletimize aktaracağız

Kuyumcu titizliğiyle planladığımız siyasi çalışmalarımızı sırasıyla hayata geçiriyoruz

Gücümüz millet, güvencemiz devlettir. Zilletin önü kesilecekse bunun tek yolu Cumhur İttifakı'nın mücadelesidir. İşleyen demir pas tutmaz

(Rusya-Ukrayna savaşı) Silahların konuştuğu yerde maalesef insanlık susmaktadır. Savaş kıtlık, yokluk ve tehdit demektir. Savaşın kazananı olmayacaktır

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