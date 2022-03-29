MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor
MHP'yi itibarsızlaştırmaya çalışan kim varsa 2023'te nal toplayacak, hayal kırıklığına uğrayacaktır
Bizim kiralık anket şirketlerinden öğrenecek bir şeyimiz olmadığı gibi, bunların sahtekarlıklarına aldanarak siyaset yapmamız da aklın ve 53 yıllık mazimizin inkarıdır
Bizim anketimiz 85 milyon Türk vatandaşının duasıdır
Algı operasyonları bize sökmez. Kamuoyu araştırma şirketlerinin ısmarlama anketleri milletimizin iradesine ket vuramayacak. Bir gerçek vardır ki MHP'nin varlığı Türklüğün varlığıyla bir ve aynıdır
131 seçim bölgesinde CHP yönetiminin yakalandığı iflah olmaz hastalığı, altı oku Kandil'in mağara girişine nasıl astığını detaylarıyla anlattık
Ülkemizin üzerinde oynanan oyunları milletimize aktaracağız
Kuyumcu titizliğiyle planladığımız siyasi çalışmalarımızı sırasıyla hayata geçiriyoruz
Gücümüz millet, güvencemiz devlettir. Zilletin önü kesilecekse bunun tek yolu Cumhur İttifakı'nın mücadelesidir. İşleyen demir pas tutmaz
(Rusya-Ukrayna savaşı) Silahların konuştuğu yerde maalesef insanlık susmaktadır. Savaş kıtlık, yokluk ve tehdit demektir. Savaşın kazananı olmayacaktır