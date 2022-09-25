MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" mitinginde konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

-Yurdumun her insanını muhabbetle kucaklıyorum. Erzurum'da deniz yok diyorlar. Evet yok ama ben burada sevda okyanusu görmekteyim. Niyaz ederim ki Allah sizi kötü niyetten ilelebet korusun.

-Çizilecek sınırımız, terk edilecek ilimiz, bölünecek ve paylaşılacak vatanımız, susacak ezanımız yok. Hainler ve haşhaşiler boşuna heves etmesin. Susacak ezanımız yok, inecek bayrağımız yok.

-Çok çalışacağız hiçbir bahaneye sığınmadan geceyi gündüze katacağız. Türkiye'yi büyüteceğiz. Milli birlik ve dayanışmamızı daha da büyüteceğiz.

-Varsın birileri köhne Cumhurbaşkanı adaylarını arasın, bizim adayımız belli kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.

-İster Bıden'ı alsınlar yanlarına, ister Pelosi'yi verelim refaketlerine. Yetmedi FETÖ'den yardım dilensinler.

-Ey Kılıçdaroğlu, bu yetkiyi nereden alıyorsunuz? Ceza evinde bulunan bir terör suçlusunu nasıl dışarıya çıkaracaksınız? Demirtaş, hain değil mi? Osman Kavala bir casus değil mi? HDP'ye bakanlık sözü veren kimlerdir? Zillet ittifakının başını çeken CHP bu ittifakın tam ortasında değil mi?