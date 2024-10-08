CANLI MHP Lideri Bahçeli: DEM'e uzattığım el, 'Gelin Türkiye partisi olun' teklifidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamada bulunuyor.

MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

* MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasette hiç kimseyle, hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğimiz, konuşup çözemeyeceğimiz bir şey yoktur."

* Bize göre doğru siyaset buluşturan, yakınlaştıran, ulaştıran, kavuşturan, kucaklaştıran, kutupları ve hizipleri teker teker aşındıran ahlaklı siyasettir.

* İlk mecliste görev alan ve rahmetle andığım her mebusun fikri mazisi, siyasi menşei, şahsi mizacı başka başka olsa da inançları birdi, hedefleri birdi, emelleri birdi, sevdaları birdi, istiklal ve istikbal özlemleri tıpkının aynısıydı.

* İktidar ve muhalefetiyle Meclisimizin, milletimize güven, hasımlarımıza korku verecek bir atmosferde çalışması özellikle böyle bir dönemde elzemdir.

* DEM sıralarına giderek elimi uzattım. Doğaçlama olmayan bu iyi niyet tutumumu, siyasi nezaketten öte önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı çarpışması ve yeni anayasa için cephe genişletme çabası olarak görenler, mayın tarlasında söğüt gölgesi arayan zavallı bir çarelerdir. Uzattığım el milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır.

* Siyaset müessesini sarıl sarmalayan kumpaslar, kara kumpaslar, çirkin dedikodular gerçek olup olmadığını tefrik etmeden ayağımızın altıdadır be bizim için yok hükmündedir.

* Aziz milletimiz kardeşliğine, birliğine, güvenliğine ve varlığına musallat olan tarihsel ve dini temleri bulunun siyonist ve emperyalist tehlikeyi elinin tersiyle iter ve muhataplarının yüzüne çarpar.

* (DEM Parti'ye) Uzattığım el, 'Gelin Türkiye partisi olun, teröre cephe alın, gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenin' temenni ve teklifidir.



* DEM'e düşen sorumluluk, uzanan elin kıymet hükmünü anlaması, Türkiye partisi olma yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmesidir.