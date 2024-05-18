İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2024 Cumartesi / 11 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2053
  • EURO
    35,1156
  • ALTIN
    2500.7
  • BIST100
    10643.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • #CANLI MHP Lideri Bahçeli: Normalleşme çağrıları sözde kalmamalı
Politika

#CANLI MHP Lideri Bahçeli: Normalleşme çağrıları sözde kalmamalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Yumuşama ve normalleşme çağrıları sözde kalmamalı.' dedi.

18 Mayıs 2024 Cumartesi 11:11 - Güncelleme:
ABONE OL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kızılcıhamam'da açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

* 31 Mart'ta demokratik rüştümüzü bir kez daha ispatladık.

* 31 Mart 2024 seçimlerinin kendine özgü şartları içinde partimiz ve Cumhur İttifakı başarıya ulaşmış, seçimlerden yüz akıyla çıkmıştır.

* Seçimsiz 4 yıllık döneme girildi.

* Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranına yönelik karalama çabalarının bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur. Zira bariz gerçekler ulu orta meydandadır.

* Yumuşama ve normalleşme çağrıları sözde kalmamalı.

* Türkiye'yi dipsiz tartışmalara sürüklemekten kaçınmalıyız.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.