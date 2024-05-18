CANLI MHP Lideri Bahçeli: Normalleşme çağrıları sözde kalmamalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kızılcıhamam'da açıklamalarda bulunuyor.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;
* 31 Mart'ta demokratik rüştümüzü bir kez daha ispatladık.
* 31 Mart 2024 seçimlerinin kendine özgü şartları içinde partimiz ve Cumhur İttifakı başarıya ulaşmış, seçimlerden yüz akıyla çıkmıştır.
* Seçimsiz 4 yıllık döneme girildi.
* Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranına yönelik karalama çabalarının bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur. Zira bariz gerçekler ulu orta meydandadır.
* Yumuşama ve normalleşme çağrıları sözde kalmamalı.
* Türkiye'yi dipsiz tartışmalara sürüklemekten kaçınmalıyız.