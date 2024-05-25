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  • #CANLI MHP Lideri Bahçeli: Eğer birileri varlığınızdan ürküyorsa yolunuz doğru, önünüz açıktır
Politika

#CANLI MHP Lideri Bahçeli: Eğer birileri varlığınızdan ürküyorsa yolunuz doğru, önünüz açıktır

Kızılcahamam'da Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı il başkanlarına yönelik eğitim programı öncesinde basın toplantısı düzenleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Eğer birileri varlığınızdan ürküyorsa, fitne ve fesat okları devamlı üzerinize geliyorsa biliniz ki; yolunuz doğru, önünüz açıktır.' dedi.

25 Mayıs 2024 Cumartesi 11:00 - Güncelleme:
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı il başkanlarına yönelik eğitim programı öncesinde basın toplantısı düzenliyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* Türk gençliği öz güvenimizdir.

* Millet ve tarih şuurunun insan vicdanında kök tutması lazımdır. Bugün olanlar dünün sonucudur.

* Eğer birileri varlığınızdan ürküyorsa, fitne ve fesat okları devamlı üzerinize geliyorsa biliniz ki; yolunuz doğru, önünüz açıktır.

* Tarih, yaşamayı becerememiş ve hayata tutunamamış sayısız toplumlar için onları acımazsızca öğüten bir değirmenin tanımıdır.

* Millete hizmet yegane hedefimizdir.

* Çevremizde pusu kuran, sipere yatanlar akıllarınca zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğramaya mahkum olacaktır.

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