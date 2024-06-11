CANLI MHP Lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmeleri çarpıtılıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* Her zaman resmin büyüğüne odaklanmalıyız. Sadece maşayı değil, tutan ve tutturan elleri de görmeliyiz.

* Sıcak çatışma hattının ağırlık merkezindeyiz.

* Kırılgan fay hatlarının farkındayız.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmeleri çarpıtılıyor. Cumhurbaşkanı herkesle görüşebilir. Bizim için hiçbir mahzuru yoktur.

* Son zamanlarda ülkemiz aleyhine iç ve dış tehdit sarmalının gittikçe genişlediğini yakinen müşahede ediyoruz. Türkiye'yi karanlık operasyonların hedef ülkesi haline gitmek için ellerini ovuşturanlara taviz vermeyeceğiz.

* Devlet ve millet arasındaki bağı koparmak istiyorlar.

* Suriye'nin parçalanmasını esas alan emperyalist bir proje devrededir. Bölge ülkeleri suskundur. Türk milletinden öç almak için kuyruğa girenler şirret kampanyalarını iyice hızlandırmışlardır. Asıl hedef Türkiye'dir.

* DEM, devletin bölünmez bütünlüğünü dinamitlemek için hazırda bekleyen fitnedir.

* ABD Suriye'de sonuçları vahim olacak oyun kuruyor. Suriye bölündü de haberimiz mi yok? Özerklik adı altında terör devleti provaları yapılıyor. Terör stratejisinin üst aklı, fiili merkezi ABD'dir.

* Türkiye'nin üzerine gölge düşmesi konusunda alçak bir yarış devrededir. Amaç, Türkiye'yi kapana ve köşeye kıstırmaktır.

* Tetikte ve teyakkuzda bekliyoruz. Suriye ve Irak'ın güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir.

* Suriye Arap Cumhuriyeti'nin bölünmesine kesiklikle karşıyız. Bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygılıyız.

* DEM Partili Hakkari Belediye Başkanının hukuk sınırları kapsamında görevden el çektirilmesi ardından geçtiğimiz çarşamba günü silahlı terör örgütünü yönetmek suçundan 19 yıl 6 ay hüküm alarak tutuklanması, Türk devlet ve hukuk onurunun şaşmaz hükmüdür. DEM'in hedefi yöre insanına hizmet etmek değildir. DEM'in hedefi derdimize deva, ihtiyaçlarına çare olmak değildir. DEM'li belediyelerin hemen hepsinde paralel yönetim, PKK'nin sözde komiserleri vasıtasıyla ağırlığı ve gölgesi altındadır.

* DEM'in hedefi yöre halkına deva olmak değildir DEM'in hedefi hizmet değil. Teröristlerin görevden alınması hukuk devletinin şerefidir. 30'a yakın örgüt üyesi başkan koltuğunda oturuyor.

* Özgür Bey kavga etmek istediğimizi söylüyor, o bizim klasmanımızda değildir.

* Kavga gibi niyetimiz yok. Bizim meselemiz maşalarla değil, onu tutan ellerledir.

* PKK'ya gıkını çıkaramayan bir şahsın CHP Genel Başkanı olması başlı başına bir trajedidir. CHP, "DEM'lenmiş, yemlenmiş ve Atatürk ile yollarını çoktan ayırmıştır.