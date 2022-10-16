MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Konya'da Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndaki mitingde konuşuyor.

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

-Amasra'daki gibi böylesi felaketlerin tekrar etmemesi için tedbirler alınacak, yaralar sarılacaktır. Ailelerin yanındayız, yanında olacağız.

-Biz bir avuç kömür için bir ömür veren, her türlü risk ve tehlikeye açık halde çalışan, fedakar ve cefakar kardeşlerimizle birlikte ailelerinin yanındayız, yanında olacağız.

2023 SEÇİMLERİ

-Türk milletinin birliği, dirliği ve Türkiye'nin küresel güç mertebesine ulaşması amacıyla geceyi gündüze katan Cumhur İttifakı oldukça, yenilmemiz ve yıkılmamızı bekleyen her zaman hüsranla tanışacaktır. Bundan kaçış yoktur.

-Artık bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. İradeniz, aydınlık bir geleceğin rotasını belirleyecektir. Vakit anbean yaklaşmakta, çember her gün daralmaktadır. Bizim adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

-Haçlıların bugünkü ortakları Kılıçdaroğlu ve diğer zillet ortaklarıyla aynı yolun yolcusudur. Ecdadımızın emanetlerini yağma peşinde koşan zihniyet, Kılıçdaroğlu'nu kafese sokmuş, ele geçirmiş, boyunduruk altına almış. Atatürk'ün kurduğu parti rehin edilmiştir. CHP, kuruluş tarihi olan 9 Eylül 1923 çizgisinden bütünüyle kopmuştur. HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan bugünkü CHP'dir, terörle mücadeleye karşı çıkan bugünkü CHP'dir, FETÖ'ye el uzatan bugünkü CHP'dir. Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkan bugünkü CHP'dir.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİ ŞAİBELİDİR"

Kılıçdaroğlu ABD'ye gitti. New York'ta sokağa düştü. Gizemli toplantılar yaptı. Pensilvanya istikametini takip ederek 8 saatlik bir süre ortadan kayboldu. Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti şaibelidir. A'dan Z'ye şüphelidir. Hangi sözleri aldı, hangi sözleri verdi? Cumhurbaşkanı adaylığı için kimlerle temas içinde olduğu, izin ve icazet maksadıyla hangi kapıları aşındırdığı az çok malumunuzdur. Kılıçdaroğlu, zalimlerin içimize sızdırdığı truva atıdır. Kılıçdaroğlu ve zilletin diğer partileri emperyalizmin maşasıdır.