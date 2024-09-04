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Politika

Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem! Sisi 12 yıl sonra Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi karşıladı. 12 yıl aradan sonra Türkiye'ye ziyarette bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 'Bugünkü ziyaretim ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki Kahire ziyareti, iki ülke arasında yeni bir dostluk ve işbirliği başlatma iradesini yansıtıyor' açıklamasında bulundu.

4 Eylül 2024 Çarşamba 13:18 - Güncelleme:
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Ankara'nın bugün önemli bir konuğu var.

Sisi ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

Karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer eşlik etti.

Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda bir süre görüşen Erdoğan ve Sisi, daha sonra aynı makam aracıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ikili görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılacak. İki liderin katılımıyla anlaşma imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi onuruna resmi akşam yemeği verecek.

MASAKİ KONULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mevkidaşı ile yapacağı görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve barış çabaları masada olacak.

Türkiye'nin Mısır üzerinden Gazze'ye yaptığı insani yardımların arttırılmasına dönük çabalar da ele alınacak.

KONSEYİN İLK TOPLANTISI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat'ta Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri kapsamında yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı da yapılacak.

Toplantı, iki ülkeden bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek.

İMZALAR ATILACAK

Konsey toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik gelecek dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacak.

Ayrıca ilişkiler güçlendirmeye yönelik bazı belgelerin ve maliye, enerji, şehircilik ile sağlık alanlarında anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

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