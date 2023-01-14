CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komutanlara seviyesizce hakaret eden kişi bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da toplu açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Marmaris ziyaretlerimiz dışında epeydir Muğla'yla hasret giderememiştik. Sizleri özlemiştik. Sizlerle özlem gidermeye ve eser ve hizmetlerin açılışını gerçekleştirmek için geldik. Bugün Muğla bir başka. Eser ve hizmet siyasetimizin en güzel örneklerini Muğla'da görmek mümkündür.

* İstiklal ve istikbalimize göz dikenlerin tamamının hakkından geldik. Cumhuriyetimizin 100. yılına coşkuyla giriyoruz.

* Dünyanın geçmeye hazırlandığı yeni yönetim sisteminin temelini attık.

* Başlattığımız her yatırım, proje için "yapamazsın" diyerek bizi engellemeye çalıştılar ama biz onlara kulak asmadık.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

* TSK'nın gücüne güç katacak bir savunma sanayi projemizin açılışında, ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini gördük.

* Türkiye düşmanlarına gösteremediği tepkiyi ordumuzun komutanlarına sergileyen, seviyesizce hakaret eden bir kişi bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi?

* Bay Kemal, ordumuz o terör örgütlerini inlerine gömdü. Sen bu teröristlerle dirsek dirseğe dolaştın. Cezaevindeki teröristleri çıkarmanın gayreti içindesin.

* İhanet kampanyasında başarılı olamayan habis zihniyet, bu defa doğrudan kahraman ordumuzu ve şerefli komutanlarımızı hedef alarak asıl niyetini gösterdi.

* Arifiye'deki atıl fabrikanın Savunma Sanayii'nin en önemli üretim merkezi olmasından rahatsızlar.

* Kan emicilere asla prim vermeyiz. Ama bu zihniyet yapmadığını bırakmadı. Kahraman ordumuzu hedef aldılar.

* Türkiye gerçeğine tahammül edemiyorlar. Teröristlerin başını ezen Türkiye fotoğrafına dayanamıyorlar.

* Dışarıda ve içeride Türkiye'yi hedef alan kim varsa bunlar onun yanında yer aldı.

* Bunlar rahmetli Menderes'i idam sehpasına gönderip, ülkenin başına böyle çöreklendiler.

* Bu millet sana bu yolu açmaz. Bu millet terörden beslenenlere, kan emicilere yol vermez.

* 2023 hedeflerimizi açıkladığımızda zihinlerini faşizmle kapatanlar bize yapamazsınız diyerek engel olmaya çalıştılar

* Yeni oyunlar peşinde koşuyorlar. Bir masa kurmuşlar, herkesten ayrı ses çıkıyor, herkes ayrı hesap yapıyor. Bunlar anayasayı da okumamış. Daha seçilmemişsin 'Hemen seçime gideriz' nasıl diyorsun?

* Bodrum'da 150, Milas'ta 150 ve Yatağan'da 100 yataklı hastanelerimiz ile Ula Sağlık Merkezi'ni hizmete açıyoruz.

* Karşımdaki bu muhteşem kalabalığın resmi rakamını aldım. 50 bine varan bir katılımla bugün buradayız.

* İktidara geldiğimizden bu yana Muğla'ya toplamda 50 milyar liralık kamu yatırımı yaptık.