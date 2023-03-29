CANLI Novak Ankara'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan ile her türlü desteğe vermeye hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Macaristan hükümeti ile dost Macar halkına destekleri için teşekkür ediyorum. Macar arama kurtarma ekipleri, depremin hemen ardından ülkemize intikal etti.

35 vatandaşımızı enkazdan yaralı olarak kurtardılar. Macar ekibi, 1999 Gölcük depreminde de yardımımıza koştu.

Macar arama-kurtarma ekipleri depremin hemen ardından ülkemize intikal etti. Hatay ve Kahramanmaraş'ta özveriyle çalışarak 35 vatandaşımızı enkazdan yaralı olarak kurtardılar

Macaristan'ın Türkiye-AB ilişkilerindeki olumlu gündemin ilerletilmesine matuf desteğini artırarak sürdürmesini bekliyoruz

Macaristan'la iş birliğimizi stratejik ortaklık temelinde her alanda daha da güçlendireceğiz. Ekonomik ve ticari münasebetlerimiz giderek güçleniyor

Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'ın açıklamaları:



İyi dost zor zamanda belli olur, dostumuz Türkiye'nin yanındayız. Depremde Macaristan'dan daha büyük bir alan etkilendi