Şahbaz Şerif Türkiye'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi irade ve kararlılığa sahibiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Pakistan için ürettiğimiz geminin üçüncüsünü denize indirdik. Pakistan'ın terörizmle mücadelesini desteklediğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

Her zaman başarısını başarımız olarak görüyoruz. Geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketinde, Pakistanlı kardeşlerimizin yardımına koştuk. 15 uçak ve 13 iyilik treni ile afet bölgelerine sevk ettik.

Pakistan'ın terörizmle verdiği mücadelesini desteklediğimizi burada bir kez daha vurgulamak istiyorum

Pakistan ile ilişkiler... 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için kararlığa sahibiz

Milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmimiz istikrarlı bir şekilde ilerliyor. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için gerekli siyasi iradeye ve kararlılığa sahibiz

Halklarımız arasındaki kardeşlik bağları arasında aldığımız güç ve ilhamla ilişkilerimizi her alanda ileri götürmek için çalışmalarımızı her alanda sürdürüyoruz. Pakistan ile birçok başarılı iş birliğimiz var. Ticaret hacmimiz istikrarlı bir şekilde artışını sürdürüyor.

FETÖ'nün Pakistan'daki yapılanmasına karşı vakitlice alınan önlemler ve destek için tüm Pakistan makamlarına teşekkür ediyorum. Bölgesel ve uluslararası konularda fikir teattisinde bulunduk.

Afgan halkının karşı karşıya bulunduğu insani krizlerin etkilerinin giderilmesini tesisen çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Şahbaz Şerif'in açıklamaları ise şu şekilde:

Yüreğimiz, İstanbul'daki terör saldırısında şehit olanlarla. Bizde terörizme ciddi bedeller ödedik. Çok üzgünüz. Acınızı, üzüntünüzü anlıyor ve paylaşıyoruz



Dillerimiz farklı ama birbirimizi anlıyoruz. Biz bir aile gibiyiz

İki ulusun bir araya geldiği an Kurtuluş Savaşı'ydı. Bu inanılmaz bir şey

