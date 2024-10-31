CANLI Faye Ankara'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmimiz 500 milyon dolara yaklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile ortak basın toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemize bu ilk resmi ziyareti dolayısıyla kendisine ve heyetine hoş geldiniz diyorum. Mart ayındaki seçimlerde elde ettiği zaferden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Senegal Batı Afrika'da en sıkı münasebetimiz olan ülkelerin başında geliyor. İlişkilerimizi stratejik ortaklığa çıkaran protokolü imzaladık.

4 anlaşmaya imza attık. Ticaret 500 milyon dolara yaklaştı. İlk hedefimiz 1 milyar dolar. Türk şirketlerinin yatırımlarının değeri 3 milyar doları buldu.

TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ

İstanbul'da yarın Türkiye - Senagal İş Forumu düzenlenecek. Bu toplantılarla ekonomik münasebetlerimizin gerçek otansiyelini ortaya çıkaracak. Senegal 2050 programı da gündeme geldi. Tecrübelerimizi dostlarımızla paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade ettim.

VİCDAN SAHİBİ TÜM ÜLKELERİ İSRAİL ÜZERİNDE BASKI YAPMAYA DAVET EDİYORUM

İsrail'in Filistin topraklarındaki soykırımı karşısında Türkiye ve Senegal'in atacağı adımları konuştuk. Senegal'in Filistin meselesinde iki devletli çözümü esas alan tutumu son derece kıymetli. Kan, katliam ve gözyaşı üzerine bir gelecek inşa edilemeyeceğini emperyalisteler Afrika'da tecrübe ettiler. Vicdan sahibi tüm ülkeleri İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı yapmaya davet ediyorum. Afrika'daki tüm kardeş ve dostlarıma selamlarımı gönderiyorum.