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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Milletimiz demokrasiye sahip çıktı

15 Temmuz anma töreninde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Demokrasiyi ortadan kaldıranlar hak ve özgürlükler başta olmak üzere ülkenin bütün kaynaklarını ele geçirmek ve bütün alanlarda ülkeyi geri götürmek istiyorlar. Halkımız demokrasiye sahip çıkmıştır. Demokrasiyi en yüksek seviyeye çıkarmak için mücadele edeceğiz.' dedi.

15 Temmuz 2024 Pazartesi 18:00 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Milletimiz demokrasiye sahip çıktı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz töreninde açıklama yaptı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Bu milletin kitabında kim olursa olsun hangi güçler karşısına gelirse gelsin eyvallah etmek bu milletin kitabında yazmaz. Tehlikenin ortaya çıktığını vatanımızın bir iç savaş tehdidi altında olduğunu kavrayan milletimiz vatan savunmasını her şeyin üstüne koyarak meydanları, sokakları doldurabilmiştir. Bir kez daha başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere 15 Temmuz'un o görünmez kahramanlarını saygıyla selamlıyorum.

15 Temmuz'un bize öğrettiği en önemli derslerin başında gelen demokrasi, bu milletin en üst değerler sistematiğidir. Demokrasiyi ortaya kaldırmaya çalışan güçlere direnmek zorunda olduğumuzu gördük. Demokrasinin olmadığı yerde ne insan haklarının ne özgürlüklerin olması mümkün değildir.

Demokrasiyi ortadan kaldıranlar hak ve özgürlükler başta olmak üzere ülkenin bütün kaynaklarını ele geçirmek ve bütün alanlarda ülkeyi geri götürmek istiyorlar.

"SADAKAT NE SÖZDE BİR HOCAYA NE DE KARANLIK BİR LOCAYADIR"

Halkımız demokrasiye sahip çıkmıştır. Demokrasiyi en yüksek seviyeye çıkarmak için mücadele edeceğiz.

Şeffaflık sadece hesap verebilirlik bakımından değil demokraside devlet kurumlarının işletilebilmesi bakımından hayati unsurlardan birisidir. Devletin içerisinde likayat, sadakat prensipleri içerisinde kamu görevlilerin iş yapmasının temin edilmesidir. Sadakat ne sözde bir hocaya ne de karanlık bir locayadır. Sadakat milletin tamamınadır.

15 Temmuz bize bir cümlelik bir ders verdi: Kurallara dayalı bir sistem ve mutlaka vatana millete güvenen bir halk toplumsal yapı. Bunu sağlayabilmek için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye darbe meselesiyle sadece 15 Temmuz'da karşılaşmadı. Türkiye 5 sefer halktan oy almadıkları halde idareye el atmak isteyen birtakım şaibeli grupların istilasına uğradı.

Türkiye'de her darbe darbeye alkış tutan şakşakçılarla, bedel ödeyenler arasında büyük mücadeleye sahne oldu. Cenabı Allah bu millete 15 Temmuz benzeri bir ihaneti bir daha göstermesin.

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