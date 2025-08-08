''Terörsüz Türkiye'' komisyonunda 2'nci toplantı... TBMM Başkanı Kurtulmuş: İlk düğme doğru iliklenmiştir

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 2. toplantısı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında başladı. Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

İlk komisyon toplantısında gösterilen tavır dolayısıyla teşekkür ediyorum. Her arkadaşımız fikirlerini fevkalade açık bir şekilde, nezih bir üslupla dile getirdi ve ilk kararlarımızı da bütün partilerin ve komisyona katılan tüm milletvekillerimizin ortak oylarıyla almamız da komisyonumuzun başarısı bakımından önemlidir.

Yeri gelecek çok açık ve sert tartışmaların yaşandığı oturumlar olacak ama bunların hepsi Türkiye'nin milli birliğinin, dayanışmasının arttırılması için hepimizin ortak niyetlerinin bir sonucu olacaktır

Bu komisyonun vücuda gelmesinin ana sebebi, İmralı'dan yapılan açıklama sonrasında örgütün silah bırakmayı kabul ettiğini, kendini feshetmeyi kabul ettiğini ortaya koyması, bunu deklare etmesi ve bu süreçle birlikte ortaya çıkacak olan birtakım yasal düzenlemelerin nasıl yapılacağıyla ilişkin meclisin de sürece vaziyet etmesi, hazırlık yapması ve bunları tabii ki genel kurula kararlarını almak üzere göndermesi

Bu komisyonumuz hakikaten tarihi bir adımdır. Büyük bir fırsatın değerlendirilmesi ve Türkiye'de artık terör örgütünün fesih kararı ile birlikte bir daha silahların, kavganın, çatışmanın konuşulmadığı, barış, esenlik ve kardeşliğin konuşulduğu bir ortamın tesis edilebilmesi için komisyonumuza tarihi görevler düşüyor

Bundan sonra hem müzakere bakımından hem de burada alınacak kararların uygulanması bakımından ortaya konulacak ittifak ruhunun önemli olduğu kanaatindeyim. Ayrıca toplantının oluşması öncesinde bu sürece destek veren bütün siyasi parti liderlerine gerçekten büyük emeklerle bu işe katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum.