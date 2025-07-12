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Politika

#CANLI Türkiye tarihi mesajlara kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.

HABER MERKEZİ12 Temmuz 2025 Cumartesi 10:18 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Aziz milletim, MKYK ile diğer merkez kurullarımızın kıymetli üyeleri, değerli milletvekilleri aziz dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

- AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantılarımızın 32.'sinde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

- 81 vilayetimizin 922 ilçemizin her birinde AK Parti'nin büyümesi, güçlenmesi, zirvedeki yerini koruması için aşkla koşturan tüm dava ve yol arkadaşlarıma selamlarımı yolluyorum.

-Türkiye Yüzyılı'nı kutlu bir şafak bilen her kademede fedakarca görev yapan tüm yol ve dava arkadaşlarımı hürmetle selamlıyor, Rabbim muhabbetimizi daim etsin diyorum.

- Dava ve yol arkadaşım aynı zamanda danışmanım Yiğit Bulut kardeşimizi hakka uğurladık. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin. Yiğit Bulut kardeşimizi uğurlayacağız. Merasime katılamıyoruz ama teşkilatımız orada olacak.

- 12 vatan evladını şehit verdik. Milletçe yüreğimiz dağlandı. Pençe-Kilit bölgesinde metan gazına maruz kalarak şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

- Türkiye olarak Srebrenitsa gibi acıların yaşanmaması için Boşnak kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

- Tam 22 aydır katliama maruz kalan Gazzeli kardeşlerimizin yanında olacağımızı tekrar ifade ediyoruz.

- Türk siyasetinde bir marka haline gelen istişare toplantımızın bugün 32'ncisini gerçekleştiriyoruz. O da milletin gücüyle sınırları aşan liderlik temalı bir toplantı.

- Düzenleyeceğimiz oturumlarda farklı başlıklarda istişareler olacak. Partimizi ilgilendiren konuları görüşeceğiz.

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