Canlı yayında açıklandı! İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı

Bugün seçim olsa Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin son oy oranı ne?

A Haber'de soruları cevaplayan AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığındaki oy oranı ile AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın son oy oranını açıkladı. Şen, muhalefet tarafından yapılan algının aksine AK Parti'nin ve Erdoğan'ın gençlerden açık ara en fazla oyu aldığını da ekledi.

"BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK YÜZDE 52'NİN ÜSTÜNDE"

Mustafa Şen, Başkan Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı yarışında açık ara önde olduğunu belirtti. Şen, yapılan anketlere göre Erdoğan'ın son oy oranının yüzde 52 olduğunu ifade etti.

Şen şunları söyledi: Erdoğan'ın liderliği yeni bir mertebeye evrildi. Salgın, küresel kriz ve Ukrayna-Rusya savaşı sonrası yeni bir tekamül seviyesi yakalandı, bir bölgesel ve aynı zamanda küresel lider. Cumhurbaşkanımız dünyadaki liderlerden çok fazla ilgi görüyor.

"MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 80"

Baktığınızda zaman zaman 1 numara oluyor. O küresel liderlik oyunu yüzde 52'lerde tutuyor. Birkaç defa 50'nin altında gördük ama hep 50'nin üzerinde. Level artırmış oldu. Birleşmiş Milletler'in çözmesi gereken tahıl krizi ve esir takası gibi konuları çözdü. Baş aktör Erdoğan. Bu liderliği sorduğumuzda memnuniyet oranı yüzde 80'i buluyor.

"AK PARTİ YÜZDE 42, CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 50'Yİ AŞIYOR"

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın son oy oranını da duyuran Şen, AK Parti'nin yüzde 42 bandını aştığını dile getirdi. Son anketlere göre Cumhur İttifakı toplamı da yüzde 50'yi aşıyor.

"GENÇLER BAŞKAN ERDOĞAN VE AK PARTİ'DEN YANA"

Mustafa Şen, gençlerle ilgili muhalefetin ortaya attığı algının da doğru olmadığını aktardı.

Şen, Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin gençlerde de en yakın rakiplerine fark attığını söyledi. Gençlerde AK Parti'nin oy oranının yüzde 40'ın üzerinde olduğunu ekledi.