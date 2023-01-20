Canlı yayında duyurdu! 2023 seçimleri için kritik tarih belli oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CNN Türk televizyonunda gündeme ilişkin soruları cevapladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklaması şu şekilde;

14 MAYIS'TA SEÇİM OLACAK MI?

Öncelikle ülkemiz için hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız son grup toplantısında 14 Mayıs'ı işaret etti. Resmi takvim hala 18 Haziran'dır. Bir erken seçim gündemimiz yok. 18 Haziran'da neden yapmayacağız. Ramazan Bayramı, Hac dönemi, mevsimlik işçiler, Kurban Bayramı... Hem ilk turu hem ikinci turu planlamak zorundasınız. Bu hac meselesinin 2 turda da olmadığı 7 Mayıs ve 14 Mayıs var. Biz istiyoruz ki 18 Haziran'a en yakın tarih olan 14 Mayıs var. Seçim büyük ihtimalle 14 Mayıs'ta olacak. Kararın Meclis'ten çıkmasını isterdik. İYİ Parti ve CHP yolu kapattı. Seçim tarihini Cumhurbaşkanının almasını bekliyoruz. Karar 9-10 Mart tarihlerinde açıklanabilir.

ECONOMİST'İN KAPAĞI

('Türkiye felaketin eşiğinde' ifadeleri...) AK Parti döneminde 15 SEÇİM yapıldı. Halkımızdan başka referansımız olmadı şimdiye kadar. Erdoğan ile Türkiye'nin kaderi birleşti. Erdoğan, onlarca bir risk...

ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAYLIĞI TARTIŞMASI

Sayın Erdoğan bugüne kadar birçok engelle karşılaşmış bunları aşmış bir lider. YSK sürece ilişkin itiraz konuları varsa bunlar değerlendirilir. Erdoğan, 2018'de yeni sisteme göre ilk kez Cumhurbaşkanı oldu. 'Aday olamaz' diyen hukuk cahilidir.

SEÇİM KANUNU DEĞİŞECEK Mİ?

Mecburum diye anlatmaya çalışıyorum. Dön dolaş aynı konuların tartışılması vahim. Bunlar üzücü şeyler. 2010 yılında YSK'nın bir kararı var. SEÇİM günü esastır diye bir kararı var, neyi tartışıyorsunuz. Seçimin tarihi hangi gün ise 1 yıl hesabı o zaman başlar.