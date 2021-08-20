“Canlıların yuvası olacak demişlerdi, mezarı oldu”

20 Ağustos 2021 Cuma 10:17 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 10:17

Sosyal medyada bir video ile başlayan ve devamında tepkilerin çığ gibi büyüdüğü hayvan katliamına ilişkin olayda, henüz net bir açıklama yapılmadı. İBB'nin satın aldığı ve akıbeti belli olmayan atlara ilişkin net bir açıklama yapılmamışken, birkaç ay sonra ortaya çıkan 'ölü hayvanlar' skandalı, İmamoğlu yönetiminin canlılara reva gördüğü zulmü, bir kez daha gözler önüne serdi.



Son günlerde acı olaylara bir kere daha şahitlik ettiklerini dile getiren AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, "İstanbul'da kısa bir zaman içerisinde Adalar'daki atlardan sonra şimdi can dostlarımızla ilgili bu dehşet verici görüntüler bizleri derinden yaralamış ve gerçekten yürekten üzmüştür. Adalar'da atların hesabını veremeyenler bugün can dostlarımıza yönelik bu yapılan olayları da görmezden gelmeye devam ediyor. Ne yazık ki bize ulaşan haberlere ve yerinde yaptığımız incelemelere göre, şu anda oradaki gömü olayı içler acısı bir tabloyu gösteriyor." diye konuştu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ BARINAĞI

Altunay, "İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'hayvan bakımevimizde ölen hayvanlar' diye başlaması bu işi kabulleniyor olmasının en büyük göstergesi. Nasıl oluyor da dünyanın teknik donanımı, altyapısı ve büyüklüğü bakımından 2. büyük barınağı olan bu tesiste bu görüntülere sahne oluyoruz. Hayvanları Koruma Kanunu belediyelere büyük yükümlülük yüklemiştir. İnsanların en fazla güveneceği alanlar olarak belirlenmiştir. Küçük ilçelerin bakamadıkları hayvanları buralara teslim etmeleri istenmiştir. Bu insanların güvenini sarsmış ve umutlarını kırmıştır. Nasıl getirecek ve evde baktığı hayvanı buraya teslim edecek ve sağlıklı alacak diye düşünmektedir." şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ OLAN 16 MİLYONLA DERTLENMEK

Bu tesislerin hayvanlara sağlıklı ve doğal bir ortam sağlanması için yapıldığına dikkati çeken Altunay, İBB yönetimini şu sözlerle eleştirdi:

Canlılara reva görülen bu zulüm kabul görülemez. Bu dehşet verici görüntüler ve vahşet olayları hiç kabul edilemez. Onun için isteğimiz şudur, 16 milyonun yönetimini defalarca dilinize doladınız. 'Ben 16 milyonun başkanıyım.' dediniz. Mesele 16 milyonu yönetmek değil, mesele 16 milyonla dertlenmektir. Onların sevdiklerine saygı duymaktır. Buna inanıyoruz. İdare zafiyeti başka olayları da beraberinde getirir. Dün atlarla ilgili cevap veremediler, bugün bu can dostlarımızla ilgili cevap veremediler, yarın neyi yaşayacağımızı bilemiyoruz. AK Parti İl Başkanlığı olarak bu yaşanan olayları şiddetle kınıyoruz ve tekrarını asla bir daha görmek istemiyoruz. Toplu bir şekilde de hareket ederek inşallah daha güzel bir İstanbul'a çok daha büyük hedeflere birlikte ulaşmak istiyoruz."