Canpolat'ın açıklamaları rezaleti ortaya döktü! CHP, İBB Meclis'inde köşeye sıkıştı

İBB Meclisi ekim ayı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un yönetiminde Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste Temel Haklar Komisyonu Başkanı Ali Rıza Teke, CHP İstanbul İl Kongresi'nde başkan adayı olan Canpolat'ın İBB'deki işe alımlarla ilgili açıklamaları üzerine soru önergesi verdi.

Teke, Canpolat'ın beyanlarının, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işe aldığı kişileri liyakat ile değil siyasi menfaat için "oy verme" karşılığında aldığını ifşa ettiğini söyledi.

İBB'de işe alımlarla ilgili daha önce 38 soru önergesi verdiklerini ancak bunların cevapsız bırakıldığını dile getiren Teke, önergelerin neden yanıtlanmadığının Canpolat'ın açıklamalarıyla açıklığa kavuştuğunu belirtti.

Teke, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"İBB Başkanı İmamoğlu tarafından İBB ve iştirak şirketlerinde çalışmak üzere kaç delege işe alınmış yahut kaç delegeye işe alım sözü verilmiştir? Medyaya yansıyan delegelerin haricinde İBB Başkanlığında çalışan başkaca delegelerin olup olmadığı ne zaman açıklanacaktır? İmamoğlu tarafından CHP İl Başkanı olması için desteklenen Özgür Çelik'in seçilmesi amacıyla delegelere iş garantisinden başka hangi sözler verilmiştir? İBB'nin hangi makamları CHP'nin iç meseleleri için peşkeş çekilmektedir? İşe alınan delegeler ile de stratejik ve siyasi bir amaç mı güdülmektedir? Hem CHP delegesi olmaları hem de İBB çalışanı olarak maaş almaları siyasi etikle bağdaşmakta mıdır? İmamoğlu, halkın sorunlarına odaklanıp çözüm üretmek yerine vaktinin ve enerjisinin çoğunluğunu neden CHP'nin iç meselelerine harcamaktadır?"

- "AÇIKLAMA KİŞİNİN KENDİSİNİ BAĞLAR"



Teke'nin soru önergesine CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı cevap verdi.

Kösedağı, açıklamaların gerçekle alakası bulunmadığını söyleyerek, "Açıklama kişinin kendisini bağlar. Kongrede delegelerin oyunu almak için yapılmış bir açıklamadır. Önergeye ret vereceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise İstanbulluların imkanlarının hangi saikle kullanıldığını bilmenin görevleri olduğunu söyledi.

Canpolat'ın sözlerinin önemli olduğunu vurgulayan Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Sayın Canpolat sanırım 32 oyla seçimi kaybetmişti. Kurultayda teveccüh de gördü. İddialar ve tespitler çok net. Canpolat bizim 4,5 yıldır söylediklerimizi teyit etti. Hatta partilere personellerin hangi partilere göre dağıtılacağını da açıklamışlardı. İBB'de çalışan 15 delege var. Liste önümde, kamuoyunda da paylaşıldı. Sadece bir kişi bu dönem görev almamış. İBB imkanlarının İBB Başkanı'nın siyasi kariyeri için kullanılmasına karşıyız."

Soru önergesinin Başkanlık makamına havalesi oy çokluğuyla kabul edildi.