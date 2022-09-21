Çarpıcı açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih yazmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsündeki Kıbrıs açıklaması sonrası Ersin Tatar'dan açıklama geldi.

"TARİHİ BİR ADIM"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Tatar'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye ile iş birliğimiz çok önemli. Türkiye'nin bize böyle açık destek vermesi bizim için fevkalade önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir tarih yazmıştır. Çok konuşmalar oldu bugüne kadar, yıllarca bu federasyon temelinde buluşma için eşitlik vurgusunda bulunduk. Bugün ilk defa Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan BM gibi önemli bir toplantıda bu çıkışı ve bütün dünyaya KKTC'nin tanınması için çağrı yapması tarihi bir adımdır. Türk kamuoyu önünde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti bu bölgenin en güçlü bölgesi. Çağrı yapılması çok önemli bir gelişmedir. Yeni sürecin milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Dünya siyasetinde fevkalade bir gelişme olarak not edildi.

RUSYA'DAN KKTC'YE UÇAK SEFERİ BAŞLAYACAK MI?

Ersin Tatar ayrıca, Rusya'dan KKTC'ye direkt uçak seferleri başlatılmasıyla ilgili soruya "Bu konuda bende kesin bilgi yok. Basından öğrendim. Birkaç havayolu şirketinin başvuru yaptığını biliyorum. Rus devleti ne diyor bilemiyorum. Bir hareket var. KKTC'de yaşayan çok sayıda Rus var. Türkiye Cumhuriyeti ile bağları var. Savaş sonrası AB dayatmasıyla Rusya'ya ambargo var. Dünyadaki dengeler ve değişen olaylarla, Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk rolü gereği Rusya'yla ilişkileri farklı ve bu gelişmeyi etkileyebilir" yanıtını verdi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'de yaptığı konuşmada "Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz. " ifadelerini kullanmıştı.