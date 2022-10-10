Çarpıcı açıklama: Kılıçdaroğlu, adaylık oluru için ABD'ye koştu

MHP'li Yalçın, partisinin 'Adım Adım 2023; Köyüm Benim' temalı sohbet toplantıları ile mitinglerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yalçın, 8 Ekim Cumartesi günü başladıkları sohbet toplantıları kapsamında bugüne kadar 8 il ve 52 ilçeye bağlı toplam 136 köyde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, "Sohbet toplantıları sırasında kadirşinas ve vefakar vatandaşlarımız, MHP kadrolarını sımsıcak duygularla karşılayıp sevgiyle bağrına basmıştır. MHP'ye rağbet eden de itibar eden de varlık sebebimiz olan aziz milletimizdir" ifadelerini kullandı.

'KOLONİYALİZMİN ASKERİ HALİNE GELMİŞTİR'

Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ABD ziyaretine ilişkin değerlendirme yapan Yalçın, "Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bugünkü yönetimiyse tam tersine yola girmiş, icazeti millet yerine uluslararası kuruluşlardan ve aktörlerden almayı seçmiştir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçilme rüyasının peşine düşüp adaylık oluru için ABD'ye koşmuştur. Partisinin politik anlayışını Pensilvanya, Washington ve Pentagon'dan oluşan şeytan üçgenine hapseden Kılıçdaroğlu, koloniyalizmin askeri haline gelmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ehliyetsiz ellerinde CHP yönetimi, milletin emrine değil; emperyalizmin yörüngesine girmiştir" dedi.

'SOHBET TOPLANTILARI HIZ KESMEDEN SÜRDÜRÜLECEK'

Yalçın, partisinin çalışmalarını milletin sinesinde yürütmeyi görev bildiğini kaydederek, şunları söyledi:

"'Köylü milletin efendisidir' diyen Atatürk'ün altını çizdiği sosyolojik gerçeklik ışığında MHP ise çalışma programlarını daima doğrudan milletin sinesinde yürütmeyi görev bilmiştir. Gerek bugüne kadarki kapsamlı saha çalışmalarımız, gerekse 'Köyüm Benim' temalı etkinliklerimiz sırasında yaşananlar, ilhamımızı da icazetimizi de enerjimizi de milletten aldığımızın delilleridir. MHP'nin Edirne'den Ağrı'ya, Samsun'dan Antalya'ya uzanan mızraklarının anket çuvalına sığmayacağı, siyaset meydanında tecrübe edilmiştir. MHP'nin ve üyesi olduğu Cumhur İttifakı'nın yolunu aydınlatan milli egemenlik güneşinin, balçıkla sıvanamayacağı görülmüştür. Hem egemenliğin hem de mülkün beşeri sahibi olan milletimiz, Cumhur İttifakı'nı son dönemde Türk siyasi hayatına yön veren en isabetli, birleştirici ve onarıcı uzlaşma zemini olarak tensip etmiştir. Bu arada 'Adım Adım 2023; Köyüm Benim' temalı sohbet toplantıları hız kesmeden sürdürülecektir. 14-15 Ekim günlerinde gerçekleştirilmesi planlanan sohbet toplantılarında da hedefimiz, 8 il ve 46 ilçedeki toplam 123 köyde daha milletimizle buluşup kucaklaşmak, dertleşmek, halleşmek ve söyleşmektir."

'2 AÇIK HAVA TOPLANTISI DÜZENLENECEK'

Milli bilinci uyanık kılmak ve halk iradesini meydanlara yansıtmak için '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' temalı açık hava toplantılarının hazırlıklarının da sürdüğünü belirten Yalçın, "16 Ekim 2022 tarihinde Konya ilimiz merkez olmak üzere Karaman, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur il teşkilatlarımızın destekleyeceği, 23 Ekim 2022 tarihinde ise Manisa ilimiz merkez olmak üzere Uşak, Denizli, Aydın, Muğla il teşkilatlarımızın ve aziz vatandaşlarımızın katılacağı 2 açık hava toplantısı düzenlenecektir. MHP'nin millet nezdindeki karşılığını görmezden gelerek bize oy kumpası kurmaya yeltenen sahteci kamuoyu araştırma şirketlerini ve muhalif medyayı, saha çalışmalarımızı yakından izlemeye davet ediyoruz" dedi.