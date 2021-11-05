Çarpıcı çıkış: Türkiye operasyon yaparsa YPG'yi koruyamayız

5 Kasım 2021 Cuma 08:54 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 08:54

ABD'nin en etkin politik yayınları arasında bulunan The National Interest, ABD'nin Suriye'deki misyonunu konu alan bir haber yayımladı.

The National Interest, ABD'nin Suriye'deki misyonunu tamamladığını ve Türkiye'nin olası operasyonu karşısında YPG/PKK'nın korunmaması gerektiğini belirtti.

Michael Hall imzalı haberde YPG/PKK'nın Suriye hükümetinden korunma aldığı gerekçesiyle çekilmesi gerektiğine vurgu yapılarak "ABD'nin çekileceğini açıklamasından sonra PKK/YPG, kendisini korumak için Suriye hükümetiyle anlaştı. Sonuçta Kürtler kimin koruma sağladığına değil, korumayı verene bakıyor" denildi.

Türkiye'nin muhtemel bir operasyonu karşısında ABD'nin PKK/YPG'yi korumasının mümkün olmadığının ifade edildiği yazıda "Suriye'de küçük bir ABD birliği bile bırakmak Amerikalıların hayatını tehlikeye atar" denilerek şunlar kaydedildi:

ABD'nin bir NATO üyesi olan Türkiye'ye karşı Kürtleri savunmak için harekete geçmesi mevzu bahis bile olamaz. Suriye'deki Kürtleri koruma çok ciddi bir tedarik akışı, kaynak akışı ve insan gücü istiyor. Suriye ABD'nin hedefleyeceği bir ödül değil. DEAŞ'ın kalıntıları artık ABD için bir tehdit oluşturmadığı gibi örgütün bölgede hali hazırda İran, Rusya, Suriye hükümeti gibi çok sayıda düşmanı da var.