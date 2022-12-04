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Politika

Çarpıcı itiraf... Bitterlich: Türkiye konusunda hata yaptık

16 yıl Almanya'ya başbakanlık eden Kohl'un danışmanından Türkiye itirafı. Emekli büyükelçi Bitterlich, Türkiye ile ilişkilerde AB'nin hatalı olduğunu dile getirdi.

Star Gazetesi4 Aralık 2022 Pazar 11:36 - Güncelleme:
Çarpıcı itiraf... Bitterlich: Türkiye konusunda hata yaptık
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Emekli Alman büyükelçi Joachim Bitterlich, Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

BİTTERLİCH: TÜRKİYE KONUSUNDA HATA YAPTIK

Almanya'da 1982 ile 1998 arasında başbakanlık yapan Helmut Kohl'un danışmanlığını üstlenen Bitterlich, Türkiye ile ilişkilerde AB'nin hatası olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin rolünü, coğrafi ve jeopolitik konumunu AB'nin bir türlü anlamadığını kaydeden Bitterlich, "İstanbul Boğazı'na bakınca iki dünya arasında kalıyor insan. Türkiye'nin belli bir tarihi var ve hala yerini arayan bir ülke olduğunu anlamalıyız" dedi.

Türkiye'nin kendilerine yaklaşması için çaba gösterdiklerini belirten Bitterlich, "Khol'a danışmanlık yaparken, dışişleri, savunma, aynı zamanda göç ve hukuk gibi kritik alanlarda köprüler kurarak Türkiye'yi belli bir dönem AB iç pazarına sokma fikrini geliştirdim. Türkiye'nin bize yaklaşmasını istedik. Ancak Khol ile işbirliğini artırma teklifinde bulunduğumda, AB'de kimse bizimle ilgilenmedi" ifadelerini kullandı.

Avrupa'ya eleştiride bulunan Bitterlich, AB'nin gerektiği gibi çalışmadığını vurguladı.

Kriz zamanlarında herkesin kendini kurtarmaya çalıştığını söyleyen emekli büyükelçi, "Komşuya bakmıyoruz ve güçlü bir Avrupa inşa etmek için uğraş vermiyoruz. Kimseyi yargılamadan davranışlarımızı sorgulayabilir, doğru soruları sorabilir ve ciddi bir bakış açısıyla hareket edebiliriz" dedi.

Kıbrıs meselesini örnek gösteren Bitterlich, "Avrupa neden Kıbrıs'ta çözümü ilerletmedi?. Doğu Akdeniz'de Alman arabuluculuğunu neden daha fazla zorlamayalım? Arabuluculuk için bastırırsak, Yunanistan'ın veya Kıbrıs'ın haykırmasına izin vermek yerine haklılar mı haksızlar mı diyebiliriz. Almanlar da böyle bir çözüm için ısrar etmediler, kendi hallerine bıraktılar" değerlendirmesinde bulundu.

Star Gazetesi

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