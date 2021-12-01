Yeni Şafak 1 Aralık 2021 Çarşamba 08:15 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 08:15

Casusluktan tutuklanan DEVA Partili Metin Gürcan'ın, rapor ve bilgi/belge karşılığı zarf içinde para aldığı büyükelçilik görevlisinin istihbaratçı olduğunu bildiği ortaya çıktı. Gürcan, bilgisayarındaki bir dosyada söz konusu görevli için, "İstihbarat Genel Sekreter Temsilcisi" notu düşmüş.

Siyasal ve askeri casusluk suçundan tutuklanan DEVA Partili Metin Gürcan'ın, "Diplomat olarak bilirim, istihbaratçı tavrı çıkarmadım" dediği kişinin, kendi bilgisayarındaki belgede "istihbarat temsilcisi" olarak nitelendirildiği belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "siyasal ve askeri casusluk" suçundan gözaltına alınan Gürcan, önceki gün mahkemece tutuklandı. Başsavcılığın, tutuklamaya sevk yazısında dikkat çeken tespitler yer aldı.

DİPLOMAT YALANI

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 4 gün sorgulanan Metin Gürcan, "açık kaynaklardan" edindiğini iddia ettiği bilgileri raporlaştırarak ücretli danışmanlık yaptığını savundu. Para karşılığında gizli askeri ve siyasi bilgileri zarflar içinde yabancı ülke temsilciliklerine verdiği tespit edilen Gürcan, görüştüğü kişinin elçilik diplomatı olduğunu, istihbaratçı olmadığını iddia etti.

LİSTEDE İSTİHBARAT TEMSİLCİSİ

Gürcan'ın bu yalanı bilgisayarından ele geçirilen bir belgeyle ortaya çıktı. İstanbul'da gerçekleştirilen güvenlik konferansına katılacakların listesi bulunan bu belgede, Gürcan'ın görüştüğü elçilik görevlisi "İstihbarat Genel Sekreter Temsilcisi" olarak yer alıyor.

BİLGİSAYARINDAKİ LİSTEYİ GÖRMEMİŞ

Savcı, "1.5 yıldır görüşmekte olduğunuz kişinin istihbarat görevlisi olmadığını söylemiştiniz. Buna ne diyeceksiniz?" diye sordu. Metin Gürcan'ın cevabı "İstihbaratçı olduğu bilgisini şu anda bana gösterdiğiniz ve bilgisayarımdan çıktığını söylediğiniz belgeden öğrendim. Halbuki kimliğine bakmıştım. Ben şahsı elçilik yetkilisi biliyorum. Katılımcılar listesini çok sayıda katılımcı olması nedeniyle dikkatle okumam zordur. Kimliğine dair açıklamayı fark etmemem gayet normaldir" oldu.

İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Savcılığın, tutuklamaya sevk yazısında buna ilişkin şu tespit yapıldı: "İfadesinde diplomatın istihbaratçı olmadığını belirttiği ancak dosyaya kazandırılan iki sayfalık konferans katılımcı listesini gösteren belgenin şüpheliye ait bilgisayarda görüldüğü, bu evrakta açıkça şüphelinin 1.5 yıldır görüştüğü zatın '... İstihbarat Genel Sekreter Temsilcisi' olarak yazılı olduğunun görüldüğü, şüphelinin görüştüğü zatın istihbaratçı olduğunu bilmediği iddiasının doğru olmadığı anlaşılmıştır."

S-400'ÜN BİLGİLERİNİ SATTI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Savcılığın tespitlerinde, Gürcan'ın savunmasında Türkiye'nin iç işlerine dair bilgi aktarımı yapmadığını ısrarla tekrarladığı ifade edildi. Fiziki takip tutanaklarının çözümlenmesi neticesinde elde edilen konuşma içeriğinin çoğunluğunun Türkiye'nin iç ve dış siyasi geleceği ile ilgili olduğunun açıkça görüldüğü bildirildi.

İfadesinin tamamında sürekli "açık kaynaklardan elde ettiği bilgileri analiz ederek para karşılığında raporlaştırıp sattığını" iddia eden Gürcan'ın bu iddiasının doğru olmayacağı belirtildi. Yazıda, "Çünkü hiçbir yabancı ülke, devlet görevlisinin zaten açık kaynaklarda var olan bilgilere 400 dolar ödemesi hayatın olağan akışıyla bağdaşmaz" tespiti yer aldı.

Gürcan'ın Suriye, Libya ve Azerbaycan'daki askeri birliklerimiz konusunda asker sayılarımız ve askeri ekipmanlarımız hakkında milli güvenliği ilgilendiren stratejik bilgiler paylaştığı ifade edilerek, "S-400 konusunda bilgiler verdiği, bu bilgilerin devletin güvenliği iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgilerden olduğuna dair belgenin dosyaya eklendiği" vurgulandı.

CASUSLUĞUN FOTOĞRAFLARI

Metin Gürcan'ın elçilik görevlileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin kamera kayıtları da ortaya çıktı. Tanınmamak için şapkalı olarak gezdiği görülen Gürcan'ın, zarf içinde gizli bilgileri verdiği ve yine zarf içinde para aldığı görüntülere yansıyor.

Ankara TEM polisince 2020'den bu yana teknik ve fiziki takibe alınan Gürcan'ın yaptığı görüşmeler, görüntü ve ses kaydına alındı. Otel ve AVM otoparkındaki görüşmeler saniye saniye kaydedildi. Fotoğraflarda Gürcan'ın casusluk olarak nitelendirilen bilgileri zarf içinde buluştuğu kişiye verdiği görüldü.

Aynı şekilde karşı tarafın da içinde para bulunan zarfı Metin Gürcan'a verdiği fotoğraflara yansıdı. Bir başka fotoğrafta ise görüşmenin, Ankara'daki bir AVM'nin otoparkında park halinde bulunan araçta gerçekleştiği görülüyor. Araçtan indikten sonra AVM'deki bankamatiklere giden Gürcan, çantasından çıkardığı zarftaki paraları bankaya yatırıyor.

PARA TRAFİĞİNİ GİZLEDİ

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, Gürcan'ın diğer danışanlarından banka yoluyla para aldığının görüldüğü ancak istihbaratçı ile para alışverişini kapalı zarf içerisinde elden aldığının tespit edildiği belirtildi. Yaptığı danışmanlığın meşru bir faaliyet olduğunu iddia eden Gürcan'ın, para transferini banka üzerinden yasal şekilde yapmayarak istihbaratçı ile bilgi-para değişimini gizlemeye çalıştığına vurgu yapıldı.

Gürcan'ın istihbarat servisine rapor verdiği ve karşılığında para aldığının sabit olduğuna dikkat çekilen yazıda, istihbarattaki gizli yöntemleri kullanarak AVM otoparkında araç içerisinde buluşmalar gerçekleştirdiği kaydedildi.

ÇİZELGELER İÇİN AYLIK 400 DOLAR

Gürcan'ın, nöbetçi sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesi ortaya çıktı. Gizli kapaklı bir istihbarat faaliyeti yapmadığını iddia eden Gürcan, "Şeffaflığa çok önem veririm. Daima ışık altında kalmayı prensip edinen bir insanım. Bütün muhataplarımla kamuya açık yerlerde görüştüm. Örneğin bir oteldeki görüşmem soruldu. Buranın her yerinde kameralar olmasına rağmen gitmek isteme nedenim salaklığım değil göz önünde olma isteğimdir. Şeffaflığa önem veren birisi olarak bütün aldığım ödemeler banka hesabıma gelir.

Kendisinden bunu talep ettim ancak ödemeyi elden yapacaklarını söylediler ben de buna razı gösterdim. Paylaştıklarım resmi devletin belgesi değildir. Bu çizelgeleri tamamen açık kaynaklardan hazırladım. Yaptığım çizelgeler için birinden aylık 400 dolar, diğerinden 500 dolar alıyorum" dedi.

ŞAPKASIZ ÇIKMAZMIŞ

Emniyet, Gürcan'a "Görüşmelerinizde neden şapka ve benzeri aksesuar takma ihtiyacı duyuyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Gürcan, "Ben şapkayı her zaman takarım. Bu benim için bir alışkanlık. Evimde de yaklaşık 15 adet şapkam var. Özel hayatımda da aile hayatımda da dışarı şapkasız çıkmam. Başka bir özel nedeni yok" yanıtını verdi.