İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İBB'ye yönelik terör soruşturmasının hemen ardından kardeşi hakkında iddialarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sosyal medya hesabından cevap verdi.

İsmail Çataklı, Özgür Özel'in yalan söylediğini vurgulayarak, "Namussuzluğun da bir sınırı var. Yargı önünde sana hayatının en büyük bedelini ödeteceğim." dedi.

"GELİR HERKES GİBİ ADALETE HESABINI VERİR"

Çataklı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Biz yedi kardeşiz. Altısı yurt dışındaydı, biri dönüş yaptı, diğerlerinin en eskisi 34 yıl olmak üzere yurt dışındalar 32 yıldır yurt dışında olan biriyle ilgili bir ihbar var. Gelir, herkes gibi adalete hesabını verir. Nüfus kayıtlarımızda da her hangi bir isim değişikliği yok."