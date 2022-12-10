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Politika

Çataklı'dan Ümit Özdağ'ın ''suikast'' iddialarına cevap: Allah akıl fikir versin

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın suikast iddialarına ilişkin, 'İddia sahibinden beklenen davranış, kaynak gösterdiği kişilerle birlikte savcılığa gitmesidir. Allah akıl fikir versin.' açıklamasını yaptı.

AA10 Aralık 2022 Cumartesi 20:29 - Güncelleme:
Çataklı'dan Ümit Özdağ'ın ''suikast'' iddialarına cevap: Allah akıl fikir versin
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Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Malum şahıs uzun zamandır sürdürdüğü iftira ve yalanı, bugünün gündeminden istifade ederek, kendini gösterme gayretiyle Gazi Meclisin mehabetine yakışmayacak şekilde dile getirmiştir." ifadelerine yer verdi.

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

Çataklı, şunları kaydetti: "Kendisine suikast düzenleneceğine yönelik istihbari bir bilgi söz konusu değildir. İlgilinin iddiasını Milli İstihbarat Başkanlığına (MİT) iletmesi üzerine, MİT Başkanlığı da iddiayı Bakanlığımıza göndermiştir. Bakanlığımızca da Cumhuriyet Başsavcılığına hem iddianın gereğinin araştırılması hem de ilgilinin attığı iftiranın gereğinin yapılması için başvurulmuştur. Mert bir iddia sahibinden beklenen davranış, kaynak gösterdiği kişilerle birlikte savcılığa gitmesidir. Allah akıl fikir versin."

Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Özdağ, bugün Mecliste düzenlediği basın toplantısında "kendisine suikast yapılması amacıyla eylem grubu kurulduğunu" ileri sürmüştü.

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